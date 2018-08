El BBVA ofereix finançament a 170.000 empreses no clients gràcies al 'big data'

El BBVA ofereix finançament a 170.000 empreses i pimes no clients del banc per un import disponible de 30.000 milions d'euros, gràcies a un model de gestió basat en la tecnologia i el processament d'informació ( big data). En una entrevista publicada ahir al web del banc, la responsable de BBVA a Espanya, Cristina de Parias, revela aquesta dada i destaca que, en el que va d'any, la captació de pimes ascendeix a 23.000 noves empreses i la facturació arriba a el primer semestre més de 7.000 milions, el 23% més que fa un any. A més, la directora de BBVA a Espanya explica que el model de gestió basat en big data, amb una oferta transaccional «molt competitiva», permet accedir a les companyies interessades d'una forma «ràpida i senzilla» i amb períodes de resposta «molt curts», en ser una via sense «pràcticament» tràmits. De Parias assenyala que BBVA ha passat de tenir una quota de negoci del 10% el 2010 a superar el 14% en l'actualitat, un augment impulsat pel creixement orgànic, sumat a la integració d'Unnim i Catalunya Caixa.