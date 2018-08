Les empreses de l'Íbex 35 van guanyar 8.976.000 euros fins al juny, el 8,5% menys

Les empreses de l'Ibex 35, el selectiu de la Borsa espanyola, van obtenir un benefici conjunt de 18.976 milions d'euros el primer semestre de l'any, el 8,5% menys que en el mateix període del 2017, sense comptar Inditex i Siemens Gamesa, que tenen un calendari diferent de presentació dels comptes. Aquesta caiguda contrasta amb l'augment del 6,3% registrat el primer trimestre.

La dada conjunta es va veure llastada, principalment, per Naturgy (l'antiga Gas Natural Fenosa), que va perdre 3.281 milions, davant els 550 milions de benefici de l'any passat (una diferència de 3.831 milions), per la depreciació d'actius de generació elèctrica escomesa per l'empresa, que va ascendir a 4.851 milions.

Els resultats conjunts de les empreses de l'Ibex també es van veure llastats per Ferrovial, que va perdre 72 milions –enfront del benefici de 240 milions un any abans– per a la provisió de 237 milions que va haver de dotar per cobrir possibles pèrdues d'un contracte de la seva filial Amey amb l'Ajuntament de Birmingham (el Regne Unit).

Així mateix, Cellnex Telecom va registrar unes pèrdues de 31 milions fins al juny, davant els 17 milions de benefici del primer semestre de l'any passat.

També és sensible l'impacte dels comptes del Banc Sabadell i Colonial, que van aconseguir beneficis el primer semestre però d'una quantia sensiblement inferior als obtinguts un any abans: 247 milions en el cas del banc i 183 milions en el de la immobiliària.

Les principals empreses per beneficis el primer semestre van ser dos bancs, el Santander (3.752 milions d'euros) i el BBVA (2.649 milions), i la siderúrgica Arcelor Mittal (2.617 milions). A continuació es van situar Telefónica (1.739 milions), Repsol (1.546 milions), Iberdrola (1.410,5 milions), el grup IAG (1.408,4 milions) i Caixabank (1.298 milions).

L'any passat, la classificació la van encapçalar Santander (3.600 milions), Arcelor Mittal (2.324 milions), BBVA (2.306 milions), Telefónica (1.600 milions) i Iberdrola (1.518,4 milions).

En termes relatius, els increments més alts el primer semestre van correspondre a Acciona (132,5%), IAG (132%), Caixabank (54,7%), Repsol (46,4%) i Arcelor Mittal (31,5%). En el cas d'Acciona, la millora dels resultats va ser a causa de les plusvàlues netes assolides per la companyia per desinversions, en tant que el grup IAG va duplicar el seu benefici gràcies a l'impacte del canvi efectuat en el seu sistema de pensions. Pel que fa a Repsol, el creixement del seu benefici net va venir motivat per la pujada dels preus del petroli, mentre que en el cas de la siderúrgica Arcelor Mittal va ser a causa tant de la millora del sector a escala global com de les mesures d'eficiència adoptades per la mateixa empresa.

Per contra, els principals retrocessos van correspondre a Técnicas Reunidas (el 90,4% menys), DIA (el 88,8% menys), Sabadell (el 67,2% menys), Colonial (el 41,9% menys) i Enagás (el 18,3% menys).

La caiguda de Técnicas Reunidas va ser a causa, entre altres motius, del fet que els principals projectes en execució estan en fase d'enginyeria i construcció, mentre que en el cas del grup DIA la caiguda va venir motivada per la vaga de transport al Brasil, que, segons la empresa, va provocar un fort impacte el primer semestre.