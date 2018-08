Unió de Pagesos denuncia que mercats i supermercats venen fruita en mal estat

Unió de Pagesos (UP) va fer ahir una acció informativa a Mercabarna per denunciar que «cada cop és més habitual» la venda de fruita en mal estat als supermercats i mercats de carrer catalans.

Francesc Pena, responsable nacional del sector de la Fruita Dolça d'UP, va explicar que la setmana passada van detectar un supermercat de Tarragona que venia fruita afectada per les pedregades que no era apta per al consum humà i que a l'estiu és fàcil trobar producte en mal estat a molts mercats de carrer. «Hem vist mercats de carrer amb sis parades on cinc venien fruita feta malbé», lamenta.

Per eradicar aquesta pràctica, UP reclama a la Generalitat que destini inspectors a controlar el producte als punts de venda, una figura que a dia d'avui no existeix, i als consumidors que denunciïn a l'Agència Catalana del Consum si detecten producte en mal estat quan vagin a comprar. El sindicat es va acostar a Mercabarna, el principal centre distribuïdor de producte, per alertar els empresaris d'aquestes males pràctiques i recordar-los la necessitat de complir la cadena alimentària pel bé del conjunt del sector.