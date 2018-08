L'agència Fitch considera insuficients les mesures adoptades per Turquia per pal·liar la crisi de la lira

L'agència de qualificació Fitch Ratings va assegurar ahir que les mesures preses per Turquia per estabilitzar el canvi de la lira turca i l'economia «són insuficients», de manera que insta l'Executiu d'Erdogan a garantir més independència al Banc Central.

Segons la firma, un augment de credibilitat en la política monetària, acompanyada d'una reducció dels desequilibris macroeconòmics i financers, ajudarien a millorar la situació del país. El ministre de Finances i del Tresor turc, Berat Albayrak, «va descartar els controls de capitals dijous i no creiem que siguin possibles, ja que Turquia necessita atreure grans entrades de capital», va dir l'agència de ràting. A més, va pronosticar que el país otomà no buscarà rebre ajuda del Fons Monetari Internacional (FMI) «llevat que la situació empitjori substancialment». El suport de Qatar, que es va comprometre a invertir 15.000 milions de dòlars a Turquia (13.142 milions d'euros), va contribuir a estabilitzar el tipus de canvi de la divisa otomana, que es va situar ahir a l'entorn de les 6,1 lires per dòlar. «Una resposta política ad hoc i incompleta no pot abordar al complet les causes de les caiguda de la lira», va indicar la firma de qualificació, que l'atribueix al dèficit de compte corrent, l'alça de la inflació, que va arribar al 15,9% el juliol, l'acumulació de deute en moneda estrangera i el deteriorament de la credibilitat de la política econòmica.