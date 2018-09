L'agost acaba amb la quarta factura de llum més elevada

El rebut de la llum de l'usuari mitjà amb la tarifa semirregulada PVPC -preu voluntari per al petit consumidor- s'ha situat en 80,73 euros a l'agost, gairebé 9 euros (el 12,4 %) per sobre dels 71,82 euros de l'agost del 2017. D'aquesta manera, el mes d'agost va finalitzar amb el rebut de la llum més car des del gener del 2017 i es converteix així en la quarta factura més alta de la història, segons les dades de Facua. La factura de la llum més cara històricament va ser la del primer trimestre del 2012, 88,66 euros per a l'usuari mitjà, després de la correcció de la tarifa fixada pel Govern per una sentència del Tribunal Suprem. Després, hi ha els 87,81 euros del gener del 2017 i en tercer lloc els 81,18 euros del juliol del 2015.

L'increment de l'agost ha estat del 3.%, el que suposa que el rebut de l'usuari mitjà serà 2,34 euros més car que el de juliol. La factura per a un usuari amb un consum de 366 kWh mensuals i 4,4 kW de potència contractada (la mitjana segons Facua) es va situar el juliol en 78,39, després de pujar el 2,2 %. El juny, el rebut va ser de 76,71 euros (+ 1,8 %), el maig es va situar en 75,34 euros (+ 7,7 %), l'abril a 69,94 euros (+ 0,7 % ), el març a 69,46 euros (-9,0 %), el febrer a 76,32 euros (+ 2,0 %) i el gener en 74,81 euros (-6,1 %). Pel que fa al preu de l'energia consumida, el kWh s'ha situat a l'agost en una mitjana de 16,81 cèntims (impostos inclosos), el 3,9 % per sobre dels 16,18 cèntims del juliol. En l'àmbit interanual, la pujada ha estat del 16,9 %, ja que el kWh estava en 14,4 cèntims l'agost del 2017.

Facua reclama al president espanyol, Pedro Sánchez, que intervingui les tarifes del sector elèctric «per acabar amb l'especulació i les injustificadament altes tarifes elèctriques que reben els usuaris a Espanya». A final del 2016, Facua va promoure un manifest al costat de més d'una vintena d'organitzacions de la societat civil per reivindicar 6 mesures en matèria de política elèctrica. Una és l'aprovació d'una tarifa assequible, regulada pel Govern, a la qual es puguin acollir tots els consumidors domèstics en la seva primera residència.

L'aprovació d'una autèntica tarifa social per als usuaris amb menys poder adquisitiu i sufragada per les elèctriques és una altra de les reclamacions de les organitzacions ciutadanes. Facua denuncia que l'any passat el Govern de Rajoy va retallar els ja de per si insuficients descomptes aplicats amb el bo social creat en l'etapa de Zapatero.