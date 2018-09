Aira invertirà 4 milions a Cardona per doblar la facturació i la plantilla

L'empresa cardonina Aira SL preveu invertir quatre milions d'euros els propers anys a les seves instal·lacions cardonines, segons ha comunicat l'Ajuntament de Cardona després que l'empresa hagi donat a conèixer els seus plans al municipi. L'empresa, especialitzada en solucions robòtiques avançades per a la indústria càrnica, preveu doblar la facturació i la plantilla els propers 4 anys. A més, preveu un creixement exponencial de la filial Prometal 3D, especialitzada en la fabricació additiva de peces de plàstic en 3D, un tipus de producció que, recorda l'empresa, a l'Estat espanyol només realitzen onze companyies en aquests moments. Per posar-la en marxa, ja s'ha realitzat una inversió de més de mig milió d'euros, que se sumen als 4 que es preveuen els propers anys.

El pla de creixement ha estat explicat pel fundador i director general d'Aira, Xavi Jané, a l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch. Jané també ha explicat que la danesa Frontmatec –segona empresa del món en construcció d'escorxadors i amb presència ja al Bages– ha adquirit el 40% de les accions d'Aira, un fet que preveu posicionar les dues firmes com a líders en el subministrament de solucions robòtiques avançades per a la indústria càrnica. Xavi Jané continuarà com a director general i màxim accionista d'Aira.

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va felicitar l'empresa pel seu lideratge i per la seva voluntat de continuar invertint i creixent al municipi: «És una molt bona notícia per a Cardona i també per al polígon de La Cort, que preveiem poder ampliar ben aviat per poder oferir nou sòl industrial i, on entre aquest 2018 i 2019, s'hi invertiran prop de 600.000 euros per tal de millorar-lo». Respecte del creixement del polígon, l'alcalde va dir que l'Ajuntament ja ha encarregat un avantprojecte per a l'ampliació de La Cort 2 «per poder donar resposta a la demanda de creixement existent de les empreses actuals, així com per fer recerca de noves inversions».

Fundada el 2001, Assessorament Industrial en Robòtica i Automatizació, Aira SL, està especialitzada en robòtica i ha desenvolupat i posat en marxa diversos escorxadors en diferents països. Segons Jané, el seu creixement serà sobretot internacional. En aquests moments, l'empresa ja treballa a Europa, el Canadà, Corea, la Xina, Tailàndia, Rússia i els països escandinaus, entre d'altres. Aira té una plantilla de 23 treballadors

Pel que fa a Prometal 3D, es dedica a la fabricació additiva de peces de plàstic en 3D per a entorns industrials. En el futur, l'empresa té previst entrar també en la fabricació additiva en 3D amb metalls com el titani o l'alumini. Prometal 3D també preveu ampliar la plantilla, que en aquests moments és de sis persones. Segons el seu director, Marc Montaner, el proper any ja necessitaran tres treballadors més per poder atendre les comandes. Prometal 3D va néixer a final del 2017 com una nova línia de negoci de Prometal, que també des del 2017 ofereix solucions d'enginyeria i fabricació mecànica de precisió en el sector industrial.