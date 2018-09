Bernanke admet ara que la Fed va cometre errors

? L'ex-president de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ha reconegut ara que els responsables polítics van cometre dos errors crítics en la lluita contra la crisi financera fa una dècada: no van veure amb quina força venia i van subestimar quants danys econòmics provocarien més endavant. «Ningú no va veure com era de devastadora i com s'estenia la crisi», va dir en un breu vídeo sobre els resultats d'un document de 90 pàgines sobre el tema publicat ahir. Bernanke, el cap de la Fed del 2006 fins al 2014, ara és un dirigent destacat a la Brookings Institution a Washington. Va assenyalar el pànic que va envoltar el sistema financer amb el col·lapse del 2008 de Lehman Brothers Holdings Inc. com la raó clau de la profunditat de la recessió aquella època. La manca de previsió de la gravetat d'aquesta desacceleració «exigeix una més profunda inserció de factors del mercat de crèdit en els models i pronòstics els de l'economia» en el futur, va escriure en un bloc.

Bernanke és el segon responsable de la Fed en emetre un mea culpa públic aquesta setmana. L'exvicepresident Donald Kohn va admetre que el banc central va fer errors de predicció durant la crisi i les seves seqüeles. La Fed també va sobrevalorar els costos potencials del seu controvertit programa d'alleugeriment quantitatiu i va ser més tímid del necessari per dur-lo a terme, va dir. «Estàvem darrere de la corba», va assenyalar Kohn durant una conferència sobre la crisi a Brookings celebrada aquest dimarts.