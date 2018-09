Seat presenta el Tarraco amb l'objectiu que sigui el cinquè model més venut de la marca

Seat va presentar ahir el Seat Tarraco, el seu tercer tot terreny i el més gran d'aquesta gamma de l'automobilística amb fàbrica a Martorell, i preveu que sigui el cinquè model més venut, després del León, l'Ibiza, l'Arona i l'Ateca, segons ha explicat el seu president, Luca de Meo.

De Meo va sostenir que el Seat Tarraco permetrà al grup obtenir marges per invertir en futures opcions de mobilitat, com el cotxe híbrid, l'elèctric i el connectat. També va raonar que aquest nou model ha de servir perquè Seat es posicioni en el segment dels SUV, en el qual va assenyalar que preveu que creixi considerablement els propers anys, i atreure nous perfils de clients, així com reforçar la seva imatge i credibilitat, per la qual cosa la companyia espera que es converteixi en un emblema de la marca. El directiu va indicar que el Tarraco, que tindrà unes dimensions de 4,75 m de longitud, 1,66 m d'altura, set seients i serà més gran que l'Arona i l'Ateca, previsiblement es comercialitzarà en un futur també com a híbrid endollable, mentre que al principi ho farà amb gasolina i dièsel. El nou model està dissenyat i desenvolupat en les instal·lacions de Seat a Martorell i es produirà a Wolfsburg. De Meo va assegurar que el grup no s'ha plantejat produir-lo a la planta catalana per l'elevat cost que hauria suposat adaptar les seves instal·lacions a les característiques d'aquest model: «Mai ha estat una opció».

Tarraco –el nom de Tarragona durant l'imperi romà– és el primer topònim català d'un model de la marca i el 14è d'Espanya. De Meo va remarcar que continuen amb la tradició de donar noms de ciutats locals per reforçar la identitat com a «marca espanyola».

El 1982, Seat va llançar el Ronda, primer model amb toponímia espanyola, i des de llavors hi ha hagut els models Ibiza, Málaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Córdoba, Arosa, León, Altea, Ateca i Arona.