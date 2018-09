Seat llança la versió hibrida de l'Arona, que també es fabricarà a Martorell

La nova versió del Seat Arona, amb motor híbrid de gas i benzina, ja és a punt per sortir al mercat. El model ha estat dissenyat i desenvolupat a la planta de Martorell, on també es fabricarà, aprofitant la línia de producció de les altres versions del mateix model. L'Arona TGI serà el primer SUV urbà del món en disposar d'un motor d'aquestes característiques. L'ús de gas natural comprimit, a més de benzina, ofereix a l'usuari més autonomia i estalvi de combustible i significa una reducció important d'emissions. La posada de llarg del nou Arona serà al Saló de l'Automòbil de París, entre el 4 i el 14 d'octubre, on també hi serà per primer cop davant el gran públic el nou Seat Tarraco.

La família Arona serà la quarta de la gamma Seat en incorporar un motor més net, després que ja fessin el salt a l'híbrid els models Leon, Ibiza i Mii. "L'ús del gas natural comprimit suposa una alternativa sostenible a la benzina i el dièsel", assegura el president de Seat, Luca de Meo. Des de Seat confien que les vendes funcionaran be, però no es fa cap pronòstic a curt termini.