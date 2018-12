Home Meal tanca un acord amb la banca per refinançar el deute

Home Meal Replacement, l'empresa propietària de la cadena de menjar preparat Nostrum, que té la planta de producció a Sant Vicenç de Castellet, ha arribat a un acord amb el 88,16% dels seus creditors per refinançar el seu deute financer. Segons ha comunicat la companyia al mercat alternatiu borsari (MAB), on cotitza, els creditors financers tenen ara de termini fins al 28 de desembre per concretar els detalls finals del refinançament.

Home Meal es va veure obligat a presentar preconcurs de creditors a final d'octubre, després que una de les seves entitats creditores decidís embargar els comptes de l'empresa. La companyia busca ara ratificar aquest acord per poder sol·licitar després al jutge l'homologació judicial, tot això per aconseguir aixecar el preconcurs de creditors al qual es va acollir.

«Amb la firma de l'acord, Home Meal Replacement ha realitzat un pas crucial per aconseguir que les pròximes setmanes l'acord quedi homologat judicialment i permeti a la societat continuar desenvolupant i potenciant el negoci a escala nacional i internacional amb pas ferm», sentencia la compa-nyia.

Home Meal va doblar les pèrdues el 2017 i va acabar l'exercici amb uns números vermells de 3,46 milions d'euros, enfront als 1,52 milions de pèrdues del 2016. La societat porta, a més, gairebé un any immersa en el llançament de la seva pròpia criptomoneda, denominada MealToken. L'objectiu del grup català era captar 50 milions d'euros a través d'aquesta oferta inicial de moneda per finançar el seu pla d'expansió, que preveia passar dels 130 establiments actuals als 800 a tot Europa en cinc anys.