Seat desenvoluparà un cotxe elèctric petit per al grup VW

Seat ha rebut l'encàrrec per part del grup Volkswagen de desenvolupar una plataforma per a un automòbil elèctric petit que pugui servir per a totes les marques del consorci automobilístic alemany.

La direcció de la corporació alemanya va anunciar aquest projecte de l'empresa espanyola en la reunió del comitè d'empresa mundial que va tenir lloc la setmana passada a Wolfsburg (Alemanya), segons un comunicat dels sindicats UGT i CCOO remès als treballadors de l'empresa i consultat per Europa Press.

La nova plataforma que desenvoluparà Seat rep la denominació interna de Small BEV (cotxe petit elèctric) i està destinada al negoci de la mobilitat, i és la base a partir de la qual es fabricaran els models de cotxes elèctrics més petits de totes les marques del grup.

UGT i CCOO han destacat que la marca «només» ha aconseguit l'assignació del desenvolupament de la plataforma (no la fabricació) en la nova planificació de producció per als propers cinc anys, segons va avançar el web Coche Global. «UGT i CCOO sol·licitem en la reunió la necessitat de saturar la producció de la planta de Martorell amb noves assignacions del segment A o més gran, i a mitjà termini, poder desenvolupar i fabricar noves tecnologies com el cotxe elèctric i bateries a la planta (de components) del Prat, com la millor garantia de la defensa de l'ocupació actual i futur de la millora de les condicions laborals», indica l'escrit.

En aquest sentit, les organitzacions sindicals aposten per una taula de diàleg social entre el Govern espanyol, els sindicats i la patronal per aprovar i desenvolupar un pla industrial amb compromisos públics i privats en forma d'inversions, que transformin el teixit industrial de l'estat i creïn la infraestructura necessària per atreure inversions a les noves tecnologies, i que pugui potenciar la formació professional pública per reciclar i qualificar els actuals treballadors i formar els del futur.

Per altra banda, fonts de Seat van assenyalar a Europa Press que el fabricant espanyol anunciarà els plans de futur «quan toqui».



JAC Volkswagen

D'altra banda, Seat, Volkswagen Group a la Xina i el fabricant xinès de cotxes JAC van signar també el mes de novembre passat un acord pel qual les tres empreses aprofitaran la seva fortalesa de tecnologia i producte per desenvolupar una plataforma per a vehicles elèctrics. Així, JAC Volkswagen llançarà la marca Seat a la Xina el 2021 i treballarà de manera conjunta per electrificar vehicles de l'empresa espanyola.



10 milions de cotxes a Martorell

La fàbrica de Seat a Martorell, que aquest any compleix el 25 aniversari, ha superat la xifra dels 10 milions de vehicles produïts, en un quart de segle en el qual la companyia automobilística ha produït 39 models diferents, des de la segona generació del Seat Ibiza fins a l'Arona. El vehicle 10 milions, un Arona FR 1.5 TSI de colors vermell i negre, es mostra aquesta setmana a la fàbrica, en l'exposició especial que commemora l'aniversari de Seat.

La planta, la tercera fàbrica més gran del Grup Volkswagen a Europa, va ser inaugurada l'any 1993, després d'una inversió de 244.500 milions de pessetes (1.470 milions d'euros) que va permetre a Seat traslladar la producció des de l'antiga planta a la Zona Franca de Barcelona, després de 40 anys en aquestes instal·lacions.

A les instal·lacions de Martorell, on treballen més de 12.500 empleats –aquest any la compa-nyia Seat ha incorporat més de 500 treballadors a la plantilla, amb contracte indefinit– s'han fabricat els principals models de la marca, així com també dos models d'Audi, el Q3 i l'A1.