Set joves de la Casa d'Oficis renten la cara a l'edifici de l'Anònima de Manresa

Set joves d'entre 19 i 25 anys han treballat, els darrers sis mesos, en arranjar parts de l'edifici de l'Anònima de Manresa, dins el programa de formació i treball de la Casa d'Oficins del projecte Dinamo, que gestiona el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació de la capital del Bages, amb fons del SOC i el ministeri d'Ocupació. Es tracta de la segona fornada de joves que buscar reorientar la seva vida laboral i també acadèmica amb un programa que pretén afavorir la inserció laboral i alhora el coneixement d'oficis.

Entre les intervencions que han fet els nois aquesta vegada a l'Anònima hi ha el sanejament de la nau principal; l'eliminació del cablejat i elements metàl·lics, quadres elèctrics, arrebossat i enguixat de trams de paret; la construcció de la rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda i d'un element exterior situat a la banda esquerra de la nau principal. Els treballs d'adequació han inclòs també la substitució de part del panot hidràulic de la nau interior i el descobriment i la restauració d'un dels costats de la base de la xemenia a la nau principal.

Ahir es presentaven els resultats de la intervenció de l'equip, integrat per Diego Pascual, Youssouph Gassana, Brandon Bellot, Daouda Diudonne, Marc Bertran, Jan Marc Descals i Yassin Haddi. Tots ells es mostraven molt satisfets de la feina feta i confiaven que l'experiència els obri un nou horitzó laboral. Per a Bellot, per exemple, aquest programa ha suposat el seu primer contacte amb el món del treball. «M'ha servit per deixar de fer res, per agafar responsabilitat i llevar-me d'hora al matí. Fa un any no tenia idea de què és el que volia fer. Ara sí», diu Bellot. Entre els seus plans de futur hi ha buscar una feina per estalviar i poder-se pagar algun curs formatiu.

Yassin Haddi també ha buscat en el curs una formació per al futur, una forma de completar un currículum amb què pugui créixer en la seva feina actual de repartidor. Dedicar-se al món de la construcció, del qual ha après aquests mesos alguns conceptes, ho contempla com una opció seriosa.

Després d'acabar aquesta formació, Youssouph Gassana pretén iniciar-se ara en un altre sector com el de la restauració. Un curs de cuina que també ofereix el CIO considera que li pot ser la porta d'entrada idònia. Daouda Dieudonne, que ressalta que juga a futbol a la Pirinaica, ha ampliat els seus coneixements professionals en el curs que ara es tanca a l'Anònima. Té formació en auxiliar de comerç i també com a carretoner, però aquesta ha estat la seva primera experiència laboral, explica. Marc Bertran creu que el sector de la construcció és un bon camí professional, sobretot perquè li pot aportar una «varietat» d'activitats. No es veu, assegura, en la feina més rutinària d'una planta de producció. A Diego Pascual, l'experiència li haurà servit per conèixer més de prop una feina en la qual el seu pare ja es guanya la vida. Continuar l'aprenentatge amb ell és una possibilitat que ara mateix té al cap.

La Casa d'Oficis és un programa de Formació i Treball que té per objectiu la millora de l'ocupabilitat de vuit joves menors de 25 anys residents al nucli antic de Manresa, en situació d'atur i amb un nivell de formació igual o superior a l'ESO. Es va iniciar el 30 de desembre i té una durada d'un any. El curs combina la formació en construcció (de gener a juny) amb la contractació posterior dels joves (de juliol a desembre). El segon semestre l'activitat és pràctica, i consisteix en obrar en un dels espais de propietat municipal del Nucli Antic. L'any passat, el primer del programa, es va actuar a la fàbrica de l'Aranya, una intervenció que, insisteix l'Ajuntament, «va suposar un canvi de cara i una renovació important d'aquest edifici del patrimoni industrial de la ciutat». Aquest desembre ja es posarà en marxa una nova edició del programa.

Ahir, durant la presentació dels resultats de la intervenció a l'Anònima, a la qual també van assistir la regidora d'Ocupació, Cristina Cruz, i les tècniques del CIO Lourdes Estany i Cristina Amat, els joves exhibien amb orgull la seva feina: la restauració de maons, la nova rampa, les finestres rehabilitades, les parets netes de ferralla i cables i, especialment, un trencadís que, ubicat en una de les portes cegues laterals de la nau, replica l'antic logotip de la fàbrica, una bombeta que han dissenyat els mateixos joves.