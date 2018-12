El Govern central endurirà les cotitzacions pels contractes laborals de curta durada

El Consell de Ministres aprovarà demà un macrodecret que endureix la cotització per als contractes de curta durada, inclou la pujada de les pensions, l'augment del 7% de la cotització màxima i l'acord d'autònoms pel qual la base mínima de cotització dels autònoms pujarà l'1,25% el 2019. Segons l'esborrany del decret, la necessitat de lluitar contra l'abús en la formalització de contractes temporals de curta durada requereix l'adopció de mesures «urgents». Així, l'Executiu pretén equiparar la protecció social dels treballadors que subscriuen aquest tipus de contractes amb els qui han pogut subscriure un contracte de treball de curta durada més àmplia i, d'altra banda, incrementar les cotitzacions en aquests contractes com a mesura dissuasiva per a l'empresari.

Per això, es modificarà l'article 151 de la Llei General de la Seguretat Social per elevar l'increment en la cotització per a aquest tipus de contractes del 36% actual al 40%. Segons l'esborrany, «aquesta mesura tindrà una incidència positiva en els ingressos del sistema de la Seguretat Social, ja que implica una major recaptació, alhora que pot ser desincentivadora perquè l'empresari recorri a aquest tipus de contractes». «Aquest increment d'ingressos justifica també l'adopció d'aquesta mesura mitjançant un Reial decret llei, ja que l'important dèficit que manté el sistema de la Seguretat Social requereix l'aprovació de mitjans urgents que incrementin la recaptació», apunta el text. Així mateix, aquest increment de la cotització va lligat a una millora de la protecció social d'aquests treballadors per aplicar als dies treballats i cotitzats un «coeficient de temporalitat».

D'altra banda, en el reial decret també s'inclou la mesura anunciada per la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, que recull que se sancionarà les empreses amb un mínim de 3.126 euros i un màxim de 10.000 euros de multa per cada treballador que estigui mal enquadrat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms havent d'estar en el Règim General o pel transvasament de treballadors del Règim General al RETA.

A l'esborrany s'inclou l'increment de l'1,25% de la base mínima de cotització dels treballadors autònoms a partir de l'1 de gener del 2019, fins als 944,35 euros al mes, i el tipus de cotització serà del 30%, amb la qual cosa els autònoms persones físiques hauran de pagar 5,36 euros més al mes.