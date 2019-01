El mercat de vehicles d'ocasió alentirà el seu creixement aquest any

L'Associació Nacional de Comerciants de Vehicles (Ancove) estima que el mercat espanyol de vehicles d'ocasió creixerà el 2019 «molt per sota» del 2018, quan va pujar el 6,4%, i no superarà un increment del 3% en turismes i furgonetes. L'organització estima que el mercat de vehicles comercials usats continuarà mostrant un comportament més feble i podria situar-se «unes dècimes per sota» del segment de turismes.

Ancove explica que el menor creixement s'explica per un descens de la demanda per la major debilitat econòmica que deriva en menys compres de furgonetes, alhora que també motiva aquest efecte la reducció de les matriculacions tàctiques de quilòmetre zero, «atès que els concessionaris no poden seguir assumint aquest volum de compres». «Però el més gran dels problemes resideix en els missatges llançats pel Govern i altres administracions locals i autonòmiques contra els cotxes de combustió, especialment els dièsel», van assegurar des de l'associació. Davant d'aquesta situació, el president d'Ancove, Elías Iglesias, va afirmar que el mercat d'ocasió se sustenta en els cotxes dièsel, ja que en aquests moments hi ha escassetat d'unitats de gasolina i d'altres propulsions alternatives.