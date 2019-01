Valerio espera treure menys dels 3.600 milions previstos de la guardiola de les pensions

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, espera que la quantitat que finalment es disposi aquest any del Fons de Reserva de les pensions sigui inferior als 3.693 milions d'euros previstos en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2019.

«Espero que sigui menys per la major recaptació de quotes», va dir la ministra en una roda de premsa per presentar els Pressupostos del seu departament, en què ha recordat que, a més de fons procedents de la guardiola de les pensions, hi haurà un crèdit de 15.164 milions d'euros de l'Estat a la Seguretat Social per garantir l'equilibri del sistema, ja que es preveu un dèficit de l'1,1% del PIB per a aquest any (uns 18.000 milions d'euros).

Valerio va recordar que el Govern anterior havia previst treure el 2018 uns 5.000 milions d'euros, i, finalment, l'Executiu socialista només va haver d'utilitzar 3.000 milions d'euros de l'anomenada guardiola de les pensions. En total, el fons ara disposa de poc més de 5.000 milions.