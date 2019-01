El Tresor subhasta el dimarts lletres a 3 i 9 mesos

El Tresor Públic torna aquesta setmana als mercats amb un nova emissió el dimarts de lletres a 3 i 9 mesos, l'última del mes de gener, amb la qual espera repetir l'èxit de les anteriors emissions.

Els inversors han continuat apostant en l'arrencada de l'any pels títols de deute públic espanyols, ja que les rendibilitats han baixat i en totes les emissions la demanda s'ha situat per sobre del finalment col·locat en els mercats.

Per a determinar el cost de finançament, la referència en el cas de les lletres a 3 mesos és el tipus d'interès marginal del -0,500% registrat en la licitació del passat 11 de desembre, mentre que en el cas de les lletres a 9 mesos la referència és la rendibilitat marginal del -0,371% registrat el mateix dia.

En aquesta subhasta de referència, que va ser l'última de l'exercici 2018, el Tresor va captar 1.000 milions d'euros, dins del rang mig previst.

Així mateix, en l'última emissió realitzada pel Tresor dijous passat, va col·locar 4.610 milions d'euros, alguna cosa per sobre del rang mig previst, en bons i obligacions, i ho va fer oferint una menor rendibilitat als inversors.

Amb la subhasta d'aquest dimarts es tanca el calendari del mes de gener, i l'organisme no tornarà a realitzar més emissions fins dijous que ve 7 de febrer, quan oferirà bons i obligacions de l'Estat als inversors.

L'estratègia de finançament del Tresor per a aquest any, presentada la setmana passada pel secretari general del Tresor i Finançament Internacional, Carlos San Basilio, contempla una emissió neta de 35.000 milions d'euros per a aquest exercici, si bé Sant Basilio confia que es pugui reduir en la segona meitat de l'any, tal com va succeir en 2018.

D'igual forma, es preveu una emissió bruta de deute públic de 209.526 milions, un 1,6% menys que a tancament de 2018. Donada l'existència de venciments a mitjà i llarg termini per import de 91.933 milions, l'emissió bruta a mitjà i llarg termini ascendirà a 126.933 milions, un 3,8% inferior a la de 2018, en tant que la neta serà de 35.000 milions d'euros, un 18% menys.

Per la seva banda, l'emissió neta de Lletres serà nul·la, per la qual cosa l'emissió bruta serà equivalent als venciments, que ascendiran als 82.592 milions d'euros, un 2% més.