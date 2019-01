La Generalitat sanciona onze companyies aèries amb més de 530.000 euros

La Generalitat ha sancionat durant els últims tres anys a onze companyies aèries que operen en els aeroports catalans amb més de 530.000 euros, segons ha informat avui la directora de l'Agència Catalana del Consum (ACC), Elisabeth Abad.

Entre les empreses que acumulen multes per un import més alt es troba Vueling, amb 307.740 euros en els últims tres anys, seguida de Ryanair, amb 46.000; American Airlines, amb 37.600; i Easyjet, amb 37.200.

Altres companyies sancionades han estat Air Europa, Iberia, Aerolíneas Argentinas, Delta Airline, Lufthansa, Monarch Airlines Limited, Turkish Airlines i Wizz Air Hungary.

Les multes interposades són principalment per clàusules i pràctiques abusives, incompliment de les obligacions d'atenció als consumidors, la negativa o resistència a subministrar dades i altres infraccions relacionades amb documentació dels usuaris.

Durant la seva visita a la província de Girona, Abad ha assenyalat que amb aquestes actuacions "la Generalitat compleix amb el Codi de Consum i Defensa dels Drets dels Consumidors".

A més de les sancions, en els últims tres anys també s'han registrat 3.817 reclamacions, 1.304 de les quals s'han resolt per la via de la mediació i 993 s'han arxivat per la no acceptació de les companyies aèries.

A Girona s'han registrat un total de 323 reclamacions a empreses de transport aeri.

Abad ha indicat que la mediació és "una fórmula per evitar anar per la via judicial", pel que ha manifestat que "l'objectiu és aconseguir que totes les companyies se sumin a l'arbitratge".

El Codi de Consum inclou també una taxa d'inspecció per a empreses de serveis bàsics, que s'aplica des de 2015 a empreses que acumulen més de cent reclamacions.

D'aquesta forma pretenen que les firmes que presten serveis bàsics vitals o d'ús generalitzat com l'aigua, la llum, el gas, o també els transports o la telefonia resolguin amb rapidesa les reclamacions.

En el cas del transport aeri, Vueling i Ryanair acumulen 41.800 euros per l'aplicació de la taxa entre 2015 i 2016.