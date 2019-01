La inversió immobiliària a Espanya supera el seu rècord amb 18.800 milions d´euros

La inversió immobiliària a Espanya ha superat el seu rècord en arribar als 18.800 milions durant el 2018, un 39,3% més que en l'any anterior, segons la consultora Forcadell, que destaca que ni Barcelona ni Madrid han sabut treure partit del Brexit, captant capital i empreses que deixen el Regne Unit.

L'informe de Forcadell, que apunta que el 65% del capital invertit és estranger, considera que el favorable marc econòmic, el creixement de les rendes durant els últims 4 anys, l'atractiu d'actius que encara presenten altes rendibilitats i el ritme d'absorció dels nous projectes han situat Espanya, en especial a Madrid i Barcelona, en la diana del mercat europeu sobre inversió immobiliària.

No obstant això, també destaca que les dues ciutats no han sabut treure partit del Brexit, captant capital i empreses sortints del Regne Unit, com sí han aprofitat d'altres ciutats europees com París.

L'estudi assegura que la percepció sobre el futur del sector s'ha vist encomanada pels discursos alarmistes que plantegen un canvi de fase en el cicle econòmic, cosa que s'ha vist reflectida en una actitud de prudència i alentiment en la presa de decisions en perfils com family offices -empreses de gestió de patrimonis familiars- i petits inversors.

El sector hoteler ha tornat a assolir xifres rècords amb 4.900 milions d'euros d'inversió i, encara que Catalunya ha estat el destí més visitat el 2018, la paralització de noves llicències hoteleres a Barcelona ha provocat un descens en les operacions d'inversions a la ciutat, augment de preus i nous projectes a localitats pròximes.

El sector del retail ha arribat a un nou rècord en volum d'inversió, amb 4.200 milions d'euros i també el mercat residencial segueix en tendència alcista, en acumular un volum d'inversió pròxim als 4.000 milions d'euros, un 30% més que el 2017.

Encara que el mercat d'inversió d'oficines el 2018 s'ha mostrat més dinàmic en la segona meitat de l'any que a la primera, en conjunt, ha captat un volum un 8% inferior al del 2017, i ha arribat als 2.250 milions a causa, bàsicament, de l'escassetat de producte i les bones xifres de contractació