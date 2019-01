El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha assenyalat avui que la formació permanent dels treballadors ha de formar part de la jornada laboral i que així ha de ser recollit en els convenis col·lectius.

En la clausura de la jornada sobre formació en competències digitals per a professionals, organitzada per UGT i Google, Álvarez ha explicat que el futur del treball ha d'abordar-se des de la perspectiva dels drets dels treballadors i des de la jornada i el temps de treball.

I per a això és necessari treballar en les polítiques impositives, perquè "mantenir l'Estat del benestar requereix de més impostos", ha dit.

Per a Álvarez, la globalització i la deslocalització sense regles són nocives i no poden ser atribuïdes al context de digitalització, com tampoc pot ser-ho l'actuació de les plataformes digitals.

Aquestes empreses d'economia social són fins i tot pitjors que les places dels pobles del segle XIX, perquè el capatàs de llavors era menys "cruel" ja que li influïa "el factor humà".

UGT i Google han posat en marxa un programa de formació en competències digitals per a professionals, que té per objectiu de formar a unes 200 persones que, al seu torn, hauran de transmetre els seus coneixements a altres treballadors de diferents sectors tecnològics.

La directora general de Google España i Portugal, Fuencisla Clemares, ha destacat l'acord com "el camí per a la transformació responsable, perquè capacita".

"Les inversions en habilitats són sempre les més beneficioses en el llarg termini, perquè conjuminen totes la forces implicades en la transformació tecnològica, i perquè no deixen a ningú enrere ni per genero, edat, lloc de naixement, formació o carrera professional", ha afegit Clemares.

Ha cridat l'atenció sobre l'"enorme paper que hem de jugar totes les dones", que tenim més probabilitats de veure'ns desplaçades del treball del futur, per la qual cosa cal tractar d'utilitzar la revolució digital per a atallar la desigualtat salarial i implementar la conciliació de vida familiar i laboral.

I en aquest camí "estem en perfecta sintonia amb el Govern", ha dit Clemares, qui ha sol·licitat una transformació en les polítiques d'ocupació perquè la digitalització no deixi a ningú enrere.