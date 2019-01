UGT demana que la formació de treballadors computi com a temps de treball

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, va dir ahir que la formació permanent dels treballadors ha de formar part de la jornada laboral i que així ha de ser recollit en els convenis col·lectius. En la clausura de la jornada sobre formació en competències digitals per a professionals, organitzada per UGT i Google, Álvarez va explicar que el futur del treball ha d'abordar-se des de la perspectiva dels drets dels treballadors i des de la jornada i el temps de treball. I per a això és necessari treballar en les polítiques impositives, perquè «mantenir l'Estat del benestar requereix de més impostos», va dir. Per a Álvarez, la globalització i la deslocalització sense regles són nocives i no poden ser atribuïdes al context de digitalització, com tampoc pot ser-ho l'actuació de les plataformes digitals, empreses d'economia social que són, creu Álvarez, pitjors que les places dels pobles del segle XIX, perquè el capatàs de llavors era menys «cruel» ja que li influïa «el factor humà».