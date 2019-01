El Banc d'Espanya deixa de fabricar bitllets de 500 euros

El Banc d'Espanya ha deixat d'emetre, des d'aquest diumenge, bitllets de 500 euros, tot i que aquests encara seguiran sent de curs legal i mantindran el seu valor. D'aquesta manera, es fa efectiva la mesura aprovada pel Banc Central Europeu (BCE) a principis de maig del 2016. L'ens va explicar aleshores que la decisió es va prendre en una reunió Consell de Govern del BCE, que va considerar que els bitllets de 500 euros podien "facilitar activitats il·lícites". Per ara, els bitllets de 500 euros mantindran sempre el seu valor i es podran canviar als bancs centrals de la zona euro per un període de temps "il·limitat".