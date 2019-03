Sovint els plaers que es deriven d'estrenar un automòbil els argumentem amb factors onírics, com les fantasies del que podrem fer, dels llocs on ens portarà o potser la concupiscència egoista d'estrenar quelcom immaculat. Tot i així, en el sentit més pràctic, el cert és que necessitem seguretat. Sempre busquem la tranquil·litat que ens aporta un producte amb garantia.

I si no es fabriquessin més cotxes? En aquest cas no tindríem cap altra alternativa que acudir al mercat de segona mà. Hauríem de renunciar, potser, a part dels plaers associats a estrenar. Però hem de renunciar necessàriament a la seguretat d'un producte fiable? Aquí es on podrem triar: comprar a un particular o portal d'Internet, o a un concessionari o taller de confiança, que ens aporti garanties.

Si haguéssim d'establir una data, podem dir que l'any 2009 es van deixar de construir habitatges nous al Bages. Des d'aquesta data, i tret d'excepcions, per canviar d'habitatge només hem pogut recòrrer al mercat d'habitatge usat. Els dar-rers anys, tan sols el 3,4% de les vendes d'habitatges al Bages es poden considerar com a nova construcció.

Examinem, doncs, les opcions disponibles per comprar o vendre el nostre habitatge en aquest mercat de segona mà:

Acord entre particulars. Una opció basada en la creença que «així estalviarem». Els particulars valorem la nostra propietat des d'un punt de vista subjectiu i són els agents immobiliaris qui fan sovint la feina de baixar les nostres pretensions a la realitat del mercat. Així doncs, comprar a un particular no sempre ens assegura que el preu que paguem sigui el just, ni tampoc que estiguem estalviant.

Comprar a través d'una immobiliària virtual. Els propietaris que venen a través d'aquestes pàgines es troben moltes vegades, quan arriben els problemes associats a qualsevol venda, que necessitarien el consell, l'acompanyament i la confiança d'un professional de la propietat immobiliària en qui poder confiar. En el seu cas, al comprador aquesta via no li aporta cap avantatge econòmic, i podria arribar a ser una font de greus decepcions i malvaratament de temps i recursos.

Triar un agent immobiliari de confiança. Els habitatges, com les persones, acumulen problemes amb l'edat. A vegades físics, més o menys evidents, o altres de burocràtics, registrals, notarials, de transmissions, certificacions, qualificacions, comunitats i molts d'ells sovint resulten difícils de preveure. D'altra banda, i en el cas dels compradors que necessiten hipoteca, també hem de tenir en compte els dubtes i les incerteses que tot això suposa.

Aquí, de nou, és on l'usuari podrà decidir: comprar a un particular, gestionar-ho a través d'una pàgina d'Internet o posar-se en mans d'un agent immobiliari de confiança.

En una de les decisions més importants per a la immensa majoria de persones, la compra o venda d'un habitatge, sembla que la clau és precisament aquesta: tant per a compradors com per a venedors, l'èxit és triar amb encert l'agent immobiliari a qui dipositar la confiança.

El mercat immobiliari al Bages, com a la resta del país, demana habitatges de nova construcció. I la paraula del mercat és inapel·lable. Potser amb més dilació, però la construcció arribarà al Bages com ha arribat amb timidesa a altres comarques fora de l' àrea metropolitana. Fins que aquesta perspectiva arribi, continuarem supeditats al mercat d'ocasió, sí, però sense renunciar a les garanties d'una compravenda professional.