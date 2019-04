Manresa celebrarà una renovada segona edició de la Fira de l'Ocupació

Després de la bona resposta obtinguda per part d'empreses i usuaris en l'edició de debut, l'any passat, enguany Ajuntament de Manresa (mitjançant el CIO) i Cambra de Manresa tornen a programar la Fira de l'Ocupació, que aquesta vegada perd el cognom de «jove» per obrir-se a tots els perfils de demandants. La fira s'avança, a més, en el calendari i se celebrarà el 25 d'abril, i no pas el maig, com l'any passat, ja que s'ha volgut evitar coincidir amb la temporada d'exàmens dels estudiants. A més a més, l'activitat amplia el seu horari, ja que en aquesta segona edició romandrà oberta de 9 del matí a 5 de la tarda. El que no canvia és el seu emplaçament, la fàbrica de l'Anònima, tot i que aquesta vegada tindrà més superfície destinada a la fira.

De moment, quan encara queden dies per tancar la llista de participants, ja hi ha vint-i-dues empreses inscrites, una menys de les que van prendre part l'any passat en la primera edició. Això fa preveure, segons els organitzadors, que la fira assolirà el nombre de participants màxim per l'aforament del recinte, a l'entorn de la trentena. Fins ara, ICL, Ampans, Montserrat, Grup Llobet, Denso, Fundació Althaia, Avinent, Deporvillage, Cots i Claret, Decathlon, Testamp, Aki, Leds-C4, Vidmar, Masats, Tecnium i Friman Garoina, a més de les debutants al certamen Maxion Wheels, Macsa, Vanderlande, Vidmar i UVE Solutions, ja hi han confirmat la seva presència.

Durant tota la jornada, els assistents podran contactar direcament amb responsables dels departaments de Recursos Humans de les empreses i donar a conèixer el seu perfil professional. Per la seva banda, les empreses podran trobar candidats per a cobrir llocs de treball vacants. L'any passat es van fer més de 200 atencions a demandants, encara que s'hi va trobar a faltar perfils professionals més tècnics, ja que la majoria eren demandants amb poca especialització o molt jove, amb poca qualificació, a la recerca de la primera feina. Per això enguany s'obre el ventall a més perfils.

A més dels estands de les empreses assistents s'organitzaran també diversos tallers per ajudar a la recerca de feina i s'hi ubicaran punts d'informació d'organismes especialitzats en la lluita contra l'atur, segons explicava ahir, en la presentació de l'esdeveniment, la regidora d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz. La regidora va recordar que la fira s'inscriu dins el pla de Joventut municipal i que està finançat per la Diputació i el SOC, entre d'altres organismes. També compta amb el suport del programa PICE de la Cambra de Manresa.

El president de la Cambra, Pere Casals, per la seva banda, recordava que les empreses, en la primera edició, van trobar a faltar més demandants amb graus de FP i universitaris i insistia en l'avantatge per a les empreses de «poder-se explicar» a potencials treballadors. Alba Duarri, cap de Recursos Humans de Grup Llobet, explicava que serà a la fira amb una trentena de places per cobrir. L'any passat, ja hi va tancar dos contractes in situ.