Els manters generen 33,6 milions en vendes i en deixen de pagar 7,4 milions en impostos

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha proposat al Parlament de Catalunya l'elaboració d'un protocol d'actuació entre administracions i organitzacions empresarials «valent» i «transversal» per frenar la proliferació de manters. En una interpel·lació sobre comerç en el ple celebrat ahir, Chacón va fer conèixer les primeres estimacions del departament sobre aquesta activitat, que estaria generant un volum de «negoci il·legal» de 33,6 milions d'euros l'any, uns 700 euros mensuals per venedor. L'Executiu dona per bona l'estimació de Pimec Comerç, que xifra en 4.000 els manters que operen a Catalunya.

Segons el departament d'Empresa, aquesta activitat impedeix la generació de prop de 1.700 llocs de treball en el sector del comerç i fa que es deixin d'ingressar 7,4 milions en impostos.

La consellera d'Empresa,Àngels Chacón, està convençuda que s'ha de «donar sortida» a aquesta problemàtica.