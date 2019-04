Les pluges dels darrers dies "són insuficients" per salvar els conreus de cereal a la Catalunya Central

Els ruixats dels darrers dies no salvaran la campanya del cereal a la Catalunya Central i és necessari que plogui més. Així ho ha assegurat a l'ACN el coordinador d'Unió de Pagesos (UP) al Bages, Josep Guitart. "Són benvingudes i dona esperança, però estem lluny de resoldre el problema", diu, tot afegint que "esperem que les previsions es compleixin i plogui més". Guitart recorda que "venim d'un any molt sec", amb temperatures massa elevades i on, a més, el cereal es va haver de plantar tard per culpa de l'excés de pluja de la tardor. El coordinador d'UP també lamenta que les precipitacions hagin estat tan "irregulars". Posa com a exemple el Bages, on hi ha municipis on s'ha recollit 30 litres per metre quadrat i d'altres, en canvi, només 10.

Guitart afirma que recuperar la collita perduda –prop del 30%- "costarà", però el que està clar és que cal que plogui encara més i "llavors ja veurem". "No estem salvats ni molt menys, però com a principi està molt bé i benvingudes són", diu. Els conreus bagencs es trobaven en una situació límit: d'una banda perquè es va haver de sembrar molt més tard perquè a la tardor havia plogut molt i, per una altra, perquè no ha plogut durant tres mesos.

A l'espera del final

Els pagesos confien que les prediccions meteorològiques, a curt termini, es compleixin, plogui i es pugui salvar part de la collita perduda, diu Guitart. Els pagesos de la Catalunya central encara s'enfronten a un darrer obstacle. Explica que en els darrers anys les collites s'han perdut al final de la temporada, entre finals d'abril i principis de maig, davant la pujada dels termòmetres "que han cremat el sembrat i fet reduir la producció". Així, si com fins ara hi ha temperatures elevades, "ens podríem trobar que perdem un percentatge molt elevat", afegeix.