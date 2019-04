Pendents de resoldre l'arbitratge amb Akzo Nobel

? ICL Iberia continua pendent de resoldre el litigi amb la multinacional holandesa Akzo Nobel, amb la qual havia signat un acord per adquirir tota la sal de gran puresa extreta de les mines bagenques. El tracte es va trencar el juliol de l'any passat per «incompliment de condicions» que no han transcendit. ICL continuarà subministrant mineral a Akzo Nobel fins l'any que ve, mentre no es resol el procés d'arbitratge impulsat per l'holandesa, que va qüestionar el trencament de l'acord. No s'espera que el litigi es resolgui enguany.