«Tot i que el més probable és que hi hagi acord, recomanem estar preparat per si no n'hi ha»

Reconeix que entre el teixit empresarial de la regió central, i de Catalunya en general, hi ha desconeixement de les conseqüències del Brexit i quines actuacions s'han de portar a terme

L'oficina exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Londres és dirigida per Òscar Martí. És llicenciat en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals per la UAB. Va completar els seus estudis amb un màster doble en Assumptes Internacionals per la London School of Economics i la Universitat de Pequín. Va passar 5 anys a l'Oficina de Comerç i Inversió de Catalunya a Singapur abans d'assumir el seu paper actual com a director el 2015. L'oficina d'ACCIÓ a Londres va obrir l'any 1989 i la completen quatre consultors més. Martí s'ha reunit aquesta setmana amb empresaris del Bages i del Berguedà que operen al Regne Unit, on hi volen comercialitzar, per resoldre dubtes davant del Brexit i assessorar-los sobre com enfortir la seva presència a sòl anglosaxó.

Quines són les recomanacions que fa a les empreses de la Catalunya Central?



Hem identificat els diferents àmbits que el Brexit pot afectar les empreses. I el que estem fent en les converses que mantenim amb les empreses que ens sol·licitin una reunió és estudiar cas per cas en com els pot afectar.



Precisament, com afectarà el Brexit i quines mesures han de prendre les empreses?



Si una empresa està exportant només a Europa, seria important que, un cop el Regne Unit deixi de ser de la Unió Europea, tingui una identificació que permeti a les empreses exportar fora del mercat comú. És un tràmit senzill. Però, com deia, les especificitats de cada empresa condiciona les mesures que han de tenir en compte. En les empreses del sector químic i caldrà veure si fa falta una certificació especial i caldrà veure si el Regne Unit accepta les certificacions europees o n'aplica de noves.



Poden canviar les condicions contractuals de les empreses catalanes que tinguin actualment relacions amb empreses anglosaxones un cop el Regne Unit abandoni la Unió Europea?



És una altra de les recomanacions que donem a les empreses. Els recomanem que estiguin atents a les noves condicions del contracte que tinguin per especificar, un cop el Regne Unit deixi de ser al mercat únic, sobre qui recau la responsabilitat del pagament dels impostos, qui els assumirà i qui els afectarà. Hi ha qüestions que han de quedar clares perquè davant uns preus pactats hi poden haver fluctuacions en la moneda o canvis de costos a productes derivats de les noves normatives comercials. Per aquest motiu parlem amb els empresaris de la clàusula Brexit, que ha de servir per protegir l'empresariat de possibles canvis sobtats.



Com pot el Brexit afectar el teixit empresarial de la Catalunya Central?



L'efecte és similar a totes les empreses. El més important és tenir capacitat de reacció. Si tens una empresa molt gran que treballa amb subministraments molt complexos o productes molt específics pot suposar estar subjecte a normatives estrictes, i és clar que aquestes firmes estaran més afectades que d'altres amb productes menys complexos. Per aquest motiu vam crear l'Oficina Tècnica Internacional, que dona assessorament per veure en quins àmbits pot afectar cada empresa. Pel que fa a la Catalunya Central, s'hauria de veure quines empreses tenen més exposició. Per ajudar-les també tenim una eina anomenada El Termòmetre Brexit, que posem a la disposició dels empresaris de forma gratuïta.



El Termòmetre Brexit?



És una eina desenvolupada com a consultora, i permet avaluar l'exposició de la teva empresa al Brexit dins els àmbits que comentava i, per tant, t'indica quines àrees s'han de revisar en un negoci concret. És una primera consulta i pot donar una perspectiva general. Després, per entrar en més detall, mantenim les reunions a diferents punts del territori amb els responsables de les empreses, tal com hem fet al Bages i al Berguedà. A mesura que més empreses participin en el Termòmetre Brexit, cada empresa es podrà comparar millor amb d'altres del sector i, per tant, serà més fàcil de detectar els aspectes a tenir en compte.



Amb aquesta recopliació de dades què estan detectant?



La percepció és que hi ha molt desconeixement, i per això hem organitzat les jornades de territori i, així, ajudar millor les empreses. No només hi ha desconeixement a la Catalunya Central, sinó també entre empresaris de Barcelona. Com tot és tan confús i el procés és complex, estem enviant el missatge a les empreses que es preparin, perquè hi ha gent que diu que no hi pot haver una sortida del Regne Unit sense acord, però tal com estan les coses ara ens hem de preparar perquè, al final, no hi hagi acord. Tot i que el més probable és que finalment hi hagi un acord.