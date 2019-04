Hisenda retorna 191 milions d'euros als contribuents catalans

L'Agència Tributària ha retornat 191,190 milions d'euros als contribuents catalans les dues primeres setmanes de campanya de la renda del 2018, una xifra que representa el 46,35% més que el mateix període de l'any passat, segons va informar ahir el ministeri d'Hisenda.

Pel que fa el nombre de devolucions pagades, han pujat fins a 286.884, el 30,41% més que els primers quinze dies d'abril del 2018. En el conjunt de l'Estat, s'han retornat 1.237 milions d'euros, el 42,46% més que en l'exercici anterior, amb un total de 2.042.849 devolucions, el 32,68% més que l'any passat. També s'han presentat unes 168.000 declaracions fins ara amb la nova aplicació mòbil i s'han concertat prop de 245.000 cites per al pla «Li truquem» de confecció telefònica de declaracions.

Per demarcacions, Barcelona ha rebut 152,2 milions d'euros en devolucions, mentre que a Tarragona Hisenda ha retornat 18,4 milions d'euros, a Girona 13,7 milions d'euros i a Lleida 7,3 milions d'euros.

El ministeri d'Hisenda va indicar que el procés s'ha agilitzat gràcies a l'acceleració de les presentacions facilitada per l'avenç en els serveis d'assistència, les millores de la pàgina web i el suport de les dues vies no presencials per a la presentació de declaracions, l'aplicació mòbil i el pla «Li truquem».

En concret, s'han concertat el 64% més de cites i s'han fet fins a 45.000 declaracions per telèfon, un augment del 80% en relació a l'any passat. També s'han presentat el 49% més de documents a través de l'app. D'aquesta manera, en els primers quinze dies de campanya ja s'ha arribat al 84% de les presentacions amb aplicació mòbil que es van rebre l'any passat.



Més de 20 milions

L'Agència Tributària preveu que en aquesta campanya es facin 20.350.000 declaracions, 361.000 més que l'any passat, de les quals 14,3 milions seran devolucions, per un import total de 10.468 milions d'euros, i 5,1 milions sortiran a ingressar, per un import de 10.160 milions d'euros.

En termes generals, no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. El límit per no declarar es redueix a 12.643 euros si els rendiments provenen de més d'un pagador o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.