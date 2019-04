L'exdirector del Banc d'Espanya nega pressionar inspectors per Bankia

L'exdirector del departament d'Inspecció IV del Banc d'Espanya Pedro González sosté que l'exinspector José Antonio Casaus mai li va traslladar que se l'hagués forçat a afegir a posteriori un paràgraf en l'informe de seguiment del grup BFA de 31 de març del 2011 en què indiqués que les provisions de l'entitat per als pròxims dos anys eren suficients, i va assegurar que mai havia pertorbat el treball d'un inspector o d'un cap de l'organisme supervisor.

Així ho va defensar durant el judici per la sortida a Borsa de Bankia el juliol del 2011 que se celebra a l'Audiència Nacional, a San Fernando de Henares, on va ser inter-rogat com a testimoni ahir.

L'exinspector Casaus va relatar, aquest mateix mes en el judici, que es va afegir un paràgraf a posteriori a l'informe amb dades de 31 de març del 2011, que assegurava que l'entitat tenia provisions suficients per als pròxims dos anys, en contra del que realment pensava, i que ho va fer «per falta de coratge», encara que després va matisar que va ser per «deixadesa» i que sempre es va considerar «independent».