PortAventura obre el Colorado Creek, el seu sisè hotel

PortAventura World estrenarà aquest dissabte el seu sisè hotel, anomenat Colorado Creek. Un equipament amb 150 habitacions, de quatre estrelles i ambientat al Far West. Ha suposat una inversió de 25 milions d'euros i donarà feina a unes 150 persones, segons han informat des del complex turístic. El parc disposarà doncs, de fins a 2.000 habitacions, fet que el converteix en "el resort de referència d'Europa", en paraules de Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World. L'hotel destaca per la sostenibilitat ambiental, ja que serà "emissions zero", un aspecte que els directius volen estendre a la resta d'instal·lacions.