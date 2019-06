Lidl és la marca amb més seguidors a les xarxes socials i DIA, la més viral

Lidl, El Corte Inglés i Ikea són les marques que tenen més seguidors a les xarxes socials, totes per sobre dels dos milions, mentre que William Hills és la que realitza més publicacions i DIA, la que genera més viralitat, segons el 7è Observatori de marques en xarxes socials d'IAB Spain. Aquest estudi revela que, per sectors, el retail lidera el rànquing de seguidors amb gairebé dos milions de seguidors en totes les seves xarxes socials (25,5%), seguit de la tecnologia, amb 958.780 seguidors (12,4%) i la distribució, amb 889.780 seguidors (11,5%). Les marques registren una mitjana de 539.877 usuaris en totes les xarxes socials, el 7% més que en l'edició anterior, amb Facebook com la que més comunitat aglutina (69%), seguida d'Instagram (que passa del 6% al 13%) i Twitter (11%).

Instagram es posiciona en aquesta edició com la xarxa social que més engagement genera entre els usuaris.