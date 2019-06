El sector logístic representa el 12,19 % del PIB català i ja supera els 27.000 milions

Pimec calcula que el sector logístic representa el 12,19% del PIB català i aporta 27.389 milions d'euros a l'economia. És el càlcul que fa la sectorial de logística de la patronal de les petites i mitjanes empreses sobre la base de dades de l'Idescat del 2016. Ho va explicar aquesta setmana el president de Pimec Logística, Ignasi Sayol, durant la presentació de l'estudi anual «Contribució de la logística a l'economia catalana» en el marc de la fira SIL. Sayol va constatar que les empreses proveïdores de serveis a companyies considerades clàssiques dins del sector logístic (transport, activitats postal o emmagatzematge) cada cop tenen més pes (7,74% del PIB), mentre que aquestes cada cop recorren més a l'externalització de serveis. Pel que fa als sectors que contracten més serveis logístics, destaquen les indústries extractives i el comerç.

Concretament, el sector que més proporció dedica a les compres logístiques és el de les indústries extractives, amb el 22,9%, seguit del comerç amb el 13,7%. De lluny, darrere hi ha l'administració pública, defensa i seguretat social obligatòria (5,3%) i la indústria manufacturera (4,2%), entre d'altres.

Pel que fa a subsectors, les agències de viatges i operadors turístics són els que fan més despesa logística amb el 26,1% de les seves compres.

El valor del sector logístic té un «pendent ascendent», segons va destacar Sayol. El 2007 suposava el 10,32% del PIB i aportava 21.924 milions d'euros. Des del 2011, la logística supera el 12% del PIB català segons l'estudi de Pimec. La màxima aportació es va assolir el 2015 amb el 12,71% del PIB i 27.408 milions d'euros. L'estudi no disposa de dades posteriors al 2016 i Sayol va remarcar que quan l'Idescat revisi les últimes dades disponibles el percentatge pot variar a l'alça, tal com va passar amb l'indicador del 2015. «La logística canviarà radicalment els propers anys», va assenyalar Sayol, que va destacar que la digitalització és una «necessitat». «No n'hi ha prou amb saber de camions, també cal saber de tecnologia», va reflexionar Sayol en roda de premsa, i va afegir que cal apostar per la formació.



Classificació obsoleta

Pimec Logística va explicar que la classificació estadística que es fa de les empreses considerades logístiques està obsoleta i no inclou les activitats dels proveïdors d'empreses logístiques, que ells sí que consideren logística a l'estudi i cada cop tenen més pes, segons van explicar.

Entre les proveïdores que guanyen pes hi ha empreses de software de gestió de magatzem i d'altres d'elements mecànics de la logística, entre d'altres. Els sectors clàssics, que es consideren pròpiament logístics a les estadístiques de les administracions, representen el 4,45% del PIB català.