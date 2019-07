Seat tanca el seu millor semestre i ven 314.300 cotxes, un 8% més que el 2018

Seat ha entregat 314.300 vehicles durant el primer semestre de l'any, un 8,4% més que en el mateix període del 2018. Es tracta de la xifra més alta de la seva història en un primer semestre, ja que per primer cop la companyia automobilística de Martorell ha venut més de 300.000 cotxes i ha superat el rècord establert l'any passat en el mateix període amb 289.900 unitats.

Al juny, Seat ha incrementat les vendes per sobre del 10% per segon mes consecutiu amb 57.300 vehicles venuts a tot el món, un 11,5% més que al juny del 2018. Aquesta xifra suposa el millor juny de la història de la companyia. Pel que fa a la marca Cupra, les vendes han assolit els 12.700 cotxes, un 73,1% més que el 2018.

El vicepresident comercial de Seat i CEO de Cupra, Wayne Griffiths, va valorar ahir molt positivament els resultats, i va destacar que estan creixent «per sobre de les expectatives inicials» i «en un context difícil, en el qual les matriculacions a la majoria de països europeus cauen o estan estancades». «Aquesta evolució favorable ens està permetent guanyar quota de mercat i rellevància», va declarar Griffiths.

Per països, les vendes han crescut per l'impuls de mercats com el d'Alemanya, amb un 16,2% més d'entregues i 66.500 vehicles. A l'Estat espanyol, les vendes creixen un 3,2% amb 64.200 unitats i esdevé la marca més venuda. Al Regne Unit, Seat també va assolir el volum més alt de vendes en un primer semestre després de vendre 37.700 cotxes, un 5,1% més. A França es van vendre un 17,1% més de vehicles de la marca, amb 18.500 unitats, i a Itàlia es va assolir el millor resultat de la marca en la darrera dècada amb 14.900 cotxes, un 16,5% més.

En aquesta direcció, Seat també va superar els resultats històrics a Àustria (12.500 vehicles venuts), Suïssa (6.900), Suècia (4.300) i Dinamarca (3.500). Fora d'Europa, les vendes van créixer un 6,7% a Mèxic fins a les 12.200 unitats.

D'altra banda, la fàbrica de Seat a Martorell va rebre la setmana passada el premi Transformació de la producció que atorguen la revista alemanya Automobil Produktion i la consultora Roland Berger, que reconeix les plantes de producció automobilístiques que destaquen especialment en l'adaptació de nous processos per afrontar els reptes del futur.

El premi, que va celebrar enguany la segona edició, vol posar en valor solucions per optimitzar la producció automobilística, combinant necessitats actuals com la flexibilitat, l'eficiència i la qualitat, va informar l'automobilística en un comunicat.

El certamen valora sis factors: elasticitat en la producció, sostenibilitat econòmica, sostenibilitat ecològica, digitalització, col·laboració i assegurament de les competències.

El director de la fàbrica de Martorell, Rainer Fessel, va assenyalar que la indústria de l'automoció camina cap al futur en un entorn d'alt nivell d'automatització, de màquines intel·ligents i de dispositius interconnectats, i que a la fàbrica han començat a fer passos ferms en aquesta direcció.