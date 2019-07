Espanya ocupa el setè lloc d'Europa en nombre de milionaris

El nombre de milionaris a Espanya va arribar als 224.300 l'any 2018, pràcticament la mateixa xifra que l'any anterior (224.200), segons un informe de Capgemini que situa Espanya en el setè lloc d'Europa pel que fa a nombre de milionaris, i en el catorzè a escala mundial. En concret, en la classificació europea, Espanya se situa per darrere d'Alemanya, França, Regne Unit, Suïssa, Itàlia i Països Baixos, i per davant de Noruega i Suècia. En el rànquing mundial, Espanya manté la catorzena posició, i se situa per darrere de la Índia (256.000 milionaris) i Corea (235.000) i per davant de Rússia (200.000) i l'Aràbia Saudita (191.000). L'«Informe mundial de la riquesa» publicat ahir per Capgemini revela que, després de set anys de creixements consecutius, el patrimoni de les grans fortunes va disminuir un 3% el 2018 a escala mundial, l'equivalent a dos bilions de dòlars.