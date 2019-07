La inversió xinesa a Espanya es desploma un 99% en el primer semestre

La inversió xinesa a Espanya s'ha desplomat un 99% en el primer semestre fins als 10 milions de dòlars (uns 8,8 milions d'euros), enfront dels 1.100 milions de dòlars (975 milions d'euros) del primer semestre de 2018, i les perspectives per a la segona meitat de l'any són "poc optimistes", segons Baker McKenzie.

Les inversions per part de companyies xineses a Espanya es van enfonsar a mínims en un context de descensos generalitzats a Europa, on es van invertir 9.000 milions de dòlars (7.980 milions d'euros), segons es desprèn de l'estudi publicat pel despatx Baker McKenzie, que situa els màxims d'inversió xinesa a Europa en el primer semestre de 2017 amb 53.900 milions de dòlars (47.790 milions d'euros).

"Els principals motius del descens d'operacions d'inversors xinesos són els controls de capital establerts pel Govern de Pequín, les tensions comercials amb els EUA i el progressiu enduriment de l'escrutini sobre les inversions xineses en els principals països receptors", ha assenyalat la sòcia de M&A, Maite Díez.

No obstant això, a Amèrica del Nord es van augmentar modestament les inversions per part de companyies xineses fins als 3.300 milions de dòlars (2.925 milions d'euros) en el primer semestre de 2019. La inversió xinesa va aconseguir el seu apogeu a Amèrica del Nord en el segon semestre de 2016 amb 28.400 milions de dòlars (25.180 milions d'euros).

PERSPECTIVES POC FALAGUERES

Les perspectives de l'estudi per al segon semestre de l'any pronostiquen que la inversió xinesa a Europa i Amèrica del Nord "es mantingui en els baixos nivells actuals, sense que es prevegi un canvi important per als pròxims mesos".

Al juny de 2019, els analistes de la signatura només van registrar 4.600 milions de dòlars (4.080 milions d'euros) de transaccions de M&A anunciades a Amèrica del Nord i 2.000 milions de dòlars (1.770 milions d'euros) a Europa.

"Qualsevol enduriment dels controls de capital per part del Govern xinès tindria un impacte molt rellevant en les futures inversions cap a l'exterior i això provoca un augment de la precaució per part de l'inversor xinès, que evita transaccions potencialment delicades", ha assenyalat Díez.

"A curt termini, vegem complicat tornar als volums d'inversió directa provinent de la Xina aconseguits en el passat", ha lamentat Díez, que ha posat l'accent en les tensions comercials entre la Xina i els Estats Units, així com en els nous criteris que estableixi la nova Comissió Europea --una vegada tiri a caminar a la tardor-- respecte a la inversió per part d'empreses estatals xineses en sòl europeu.

No obstant això, Baker McKenzie considera que els inversors xinesos "aprecien la qualitat dels actius empresarials europeus i consideren que les sinergies són adequades" per a les seves empreses, encara que l'augment de les restriccions reguladores en relació amb les inversions estrangeres en determinats actius els fa "ser més cauts a l'hora de dur a terme transaccions en volums similars a anys anteriors".

REDUCCIÓ DE LA INVERSIÓ GLOBAL

Amèrica del Nord i Europa no són les úniques regions que han sofert una disminució de la inversió xinesa. La inversió global per part de companyies radicades a la Xina es va reduir encara més en el primer semestre de 2019, disminuint un 60% --fins als 20.000 milions de dòlars (17.730 milions d'euros)-- les transaccions globals de M&A anunciades recentment per empreses xineses.

Les majors operacions anunciades durant el primer semestre de 2019 a Europa van ser l'adquisició per part de Anta de l'empresa d'articles esportius de Finlàndia Amer (valorada en 5.200 milions de dòlars, la major inversió xinesa de l'any fins avui), l'adquisició per part de Evergrande del 51% del fabricant suec d'automòbils elèctrics NEVS (per valor de 930 milions de dòlars), la compra realitzada per Ant Financial de la companyia de pagaments del Regne Unit WorldFirst (700 milions de dòlars) i l'adquisició duta a terme per Haier de la companyia italiana d'electrodomèstics Candy (per 547 milions de dòlars).

Així, els països nòrdics són els únics amb augment en els nivells d'activitat inversora per part de la Xina, ja que tant a Finlàndia com a Suècia s'han anunciat les operacions més rellevants. França i Alemanya, per part seva, van notar de manera significativa la reducció de la inversió xinesa que disminueix en un 97% i en un 75% respectivament en termes de valor.

Per sectors, els més actius en termes de recepció d'inversions van ser els productes i serveis de consum i la indústria automotriu, que van representar tres quartes parts del valor total per operació, tant a Europa com a Amèrica del Nord.