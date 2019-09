Menys responsabilitat davant els possibles fraus

La nova normativa europea sobre sistemes de pagament també reforça notablement els drets dels consumidors davant els possibles fraus que puguin cometre amb les seves targetes o amb les seves dades i carrega la responsabilitat d'evitar que això passi en les entitats, com explica el director del departament de Tecnologia de iAhorro, Gonzalo Benito. Així, redueix de 150 a 50 euros la pèrdua màxima que haurà d'assumir el client en aquests casos. De la mateixa manera, els usuaris també tindran dret a rebutjar o a exigir el reemborsament quan algun establiment cobri alguna quantitat per a la qual el client no ha donat el seu consentiment específic, fet pel qual s'acaba amb els pagaments per conceptes ocults.

Una altra de les novetats és la prohibició d'aplicar un recàrrec pel cobrament amb targeta, com feien algunes aerolínies, encara que aquesta pràctica ja estava prohibida a Espanya si es tractava d'usuaris consumidors. A més, la regulació dels serveis d'iniciació de pagaments, que permetrà a un comerç cobrar directament una factura del compte del consumidor, permetran l'aparició de nous operadors i rebaixar la factura dels serveis financers, segons explica Benito.



Registre públic

En la mateixa línia i per evitar nous problemes, la directiva estableix la creació d'un registre públic amb totes les institucions de pagament autoritzades –inclosos els nous serveis d'iniciació de pagaments–, de manera que passaran a estar supervisats pel Banc d'Espanya. Així, en cas de dubte sobre la fiabilitat d'algun d'ells, el client podrà consultar si està inscrit en aquesta llista i, per tant, compleix totes les garanties de seguretat.

La directiva europea PSD2 harmonitza el mercat europeu de pagaments electrònics per facilitar els intercanvis, alhora que intenta posar fi als casos de frau i reforça els drets que tenen els consumidors.