El Port de Barcelona renova les certificacions del seu sistema de gestió ambiental

El Port de Barcelona ha renovat les tres certificacions del seu sistema de gestió ambiental, que són d'aplicació voluntària i un reconeixement a la seva política mediambiental i de lluita contra el canvi climàtic.

La renovació s'ha fet coincidint amb la Cimera d'Acció Climàtica de les Nacions Unides, que se celebra a Nova York. Concretament, el Port de Barcelona ha actualitzat la certificació ISO 14001, la inscripció al registre de la Unió Europea EMAS i la certificació PERS. «El sistema de gestió ambiental ha esdevingut una eina efectiva per implantar una política mediambiental en tots els àmbits del Port, implicant-hi les administracions, les empreses i els operadors», va assenyalar l'autoritat portuària, liderada per Mercè Conesa.

Els objectius del Port de Barcelona passen per reduir la petjada de carboni amb la promoció de la generació d'energia renovable en les seves instal·lacions i en l'electrificació progressiva dels molls per poder connectar els vaixells durant la seva escala a port. Aquests esforços per reduir la petjada de carboni es reforçaran amb la promoció de nous combustibles de zero carboni per a vaixells.