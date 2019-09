El sector turístic català bat el rècord històric d'ocupació durant l'estiu

Més de 316.000 persones han treballat aquest estiu en el sector turístic a Catalunya, la xifra més alta de la història, segons dades donades a conèixer aquest dijous per l'empresa Randstat. En un comunicat emès amb motiu del Dia Internacional del Turisme, la companyia ha assegurat que aquest estiu l'afiliació mitjana del sector s'ha situat en 316.040 treballadors.

Aquest any la mitjana d'ocupats en feines relacionades amb el turisme entre els mesos de juny i agost ha incrementat un 3,7% en relació a l'any passat però ho ha fet un 29% en comparació amb el 2008. Analitzant la sèrie històrica es veu que després de superar els 245.000 ocupats del 2008, el nombre de treballadors del sector va caure lleugerament per no deixar de créixer durant 10 anys consecutius fins a registrar la xifra més alta aquest estiu.