Saps quin és el màxim de monedes amb les que es pot pagar?

Podem pagar en monedes qualsevol quantitat econòmica? Hi ha algun límit en què els comerços poden negar-se a acceptar un determinat de monedes? Des de la introducció de l'euro en l'any 2002, la quantitat màxima de monedes que qualsevol persona pot utilitzar en un pagament ve regulada per l'ordre comunitària CE 2169/2005 en el seu article 11.

Aquesta normativa estableix que qualsevol pagament, ja sigui entre organismes públics, comerços o entre particulars, està limitat a l'entrega d'un màxim de 50 monedes. En aquest sentit, és el receptor del pagament el que té l'última paraula sobre si accepta o no l'abonament dels diners rebent a canvi 50 o més monedes.

Només el Banc d'Espanya i el Banc Central Europeu estan obligats a acceptar el pagament sigui quina sigui la quantitat de monedes que se'ls lliuri. El Banc d'Espanya ha fixat que les entitats de crèdit que puguin captar passiu estan obligades a acceptar aquests pagaments, tot i que amb alguns condicionants: les monedes lliurades poden quedar en dipòsit fins a verificar la quantitat real lliurada i aquestes entitats poden optar per cobrar una comissió per aquest dipòsit.

A més, la norma estableix que la quantitat més gran que es pot pagar amb moneda fraccionària és de 100 euros (amb 50 monedes de 2 euros) i la menor, 50 cèntims (amb 50 monedes d'1 cèntim).

D'altra banda, és pertinent conèixer que el Banc d'Espanya pot realitzar el canvi de bitllets i monedes per altres de menor denominació a les seves oficines, amb un límit de 100 unitats o 1.000 euros per persona i dia.

Límits al pagament amb bitllets

També el pagament amb bitllets està limitat. Amb l'objectiu de combatre l'economia submergida i els pagaments en 'B', la legislació actual estableix que qualsevol operació de pagament de més de 2.500 euros en què una de les parts sigui un professional o una empresa -excepte els bancs- no pot realitzar-se amb diners en efectiu. Com a alternatives, cal recórrer a una transferència, targeta, xec, etc.