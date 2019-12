Cambra i Consell impulsen una jornada sobre formació i empresa

La Cambra de Comerç de Manresa i el Consell Comarcal del Bages volen sensibilitzar sobre la importància que l'oferta formativa del territori té per al desenvolupament del seu teixit empresarial i de la necessitat d'apostar per la formació com a eina de captació i retenció de talent a la comarca. Per aquest motiu, impulsen conjuntament la primera Jornada de Foment de la Formació i l'Ocupació al Bages, que amb el títol «Formació a l'empresa. La inversió per afrontar reptes de futur» exposarà casos d'èxit d'empreses punteres del territori com Denso, ICL o Avinent i debatrà sobre el paper de la formació en el creixement de les empreses. La jornada, d'assistència gratuïta, tindrà lloc el proper dimarts, 10 de desembre, de 9 a 12 del matí a la Cambra de Comerç de Manresa, i s'emmarca en el projecte Bages Ocupació +45 i la Taula de Formació del Bages.

La jornada s'obrirà amb una ponència de Rosaura Alastruey, experta en potenciar el networking professional per captar talent. Seguidament, hi haurà una exposició de casos d'èxit per part de les empreses Avinent i ICL. La segona part de la jornada serà una taula rodona sobre la importància de la formació i els perfils professionals que necessita la indústria del futur. Hi participaran Bartomeu Ayala de la Fundació Althaia; Albert Giralt; d'Avinent; Alfonso Menor, de Denso; Joaquim Lavin, d'ICL; Jordi Pradas, de Maccion; Josep Maria Esquius, de Maxion Wheels; i Gabriel Prat, de Selba.