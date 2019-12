Foment del Treball proposa una gestió consorciada de les infraestructures estratègiques

Foment del Treball va proposar ahir que les infraestructures estratègiques catalanes –com l'Aeroport del Prat, el Port de Barcelona, les vies d'alta capacitat i les Rodalies- siguin gestionades de manera consorciada i individualitzada per diferents administracions i altres agents institucionals i econòmics del territori.

Per exemple, en el cas de les autopistes, que en breu finalitzaran la seva concessió, la patronal suggereix la creació d'un òrgan gestor amb les administracions amb competències perquè cobrés un cànon equivalent entre el 20% i el 25% de l'import dels peatges actuals, amb el qual es recaptarien uns 1.300 milions d'euros. D'altra banda, per a l'Aeroport del Prat, demana que s'activi el consell rector que el Consell de Ministres va aprovar el 2011 per assolir una gestió més individualitzada.

El vicepresident de la patronal, Joaquim Llansó, ha explicat que «cal fer pedagogia» en el finançament de les vies d'altes prestacions, entre elles les autovies, «mal dites gratuïtes perquè les hem pagat entre tots», afegeix. Tant Llansó com el president de Foment, Jose Sánchez Llibre, consideren que el manteniment de les autopistes i autovies –i també la seva modernització amb l'arribada del 5G- ha de ser un «pacte d'Estat» i que va més enllà «d'un partit polític». Llansó planteja que Catalunya sigui el primer territori en implementar-lo perquè «portem molts anys pagant i ja hi estem acostumats».

A més, l'òrgan gestor que proposa la patronal abonaria la part corresponent a les empreses que encara no han finalitzat la seva concessió. D'altra banda, Llansó també ha suggerit que els vehicles pesants que circulen per l'Eix Transversal –el 40% del total- se'ls faci pagar un peatge explícit, ja que d'aquests, el 70%, només estan de pas i utilitzen la via d'Europa cap a l'Estat o viceversa.

Sobre l'Aeroport, Foment recorda que el Consell de Ministres ja va aprovar l'11 de novembre del 2011 la creació d'un consell rector per a l'Aeroport del Prat i un altre per a Barajas, però que després tot va canviar amb l'arribada del PP a l'Executiu i la privatització del 49% de l'empresa, mentre que l'Estat va mantenir el control amb el 51% restant. En aquest sentit, Llansó afirma que tot i que es tracta d'un aeroport «ben gestionat» podria tenir «molta més independència» en la fixació de taxes, vols, línies o slots i aconseguir «una gestió de més KM0».