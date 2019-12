PIMEC sobre la nova patronal: "No crec que ens hagi de preocupar massa

El president de PIMEC, Josep González, ha assegurat aquest dijous que no està preocupat per l'anunci de l'ANC de crear una nova patronal "exclusivament independentista". "Les patronals normalment neixen per servir a socis i empreses, i aquesta neix amb vocació independentista, no tinc res a dir, ja veurem què passa", ha afirmat González al ser preguntat per la qüestió. "No crec que ens hagi de preocupar massa, a les patronals més representatives", ha afegit. Preguntat per l'anunci del Tsunami sobre el Barça-Madrid, González ha dit que seria un "despropòsit" tornar a ajornar el partit però s'ha mostrat en contra de possibles aldarulls.

"Seria un error", ha dit, sobre si hi ha disturbis al voltant del Camp Nou el 18 de desembre. "El primer error va ser ajornar la data del partit, no s'hauria d'haver fet", ha afirmat, indicat que suggerir tornar-ho a fer és un "despropòsit". "Però condemnem els aldarulls", ha avisat.