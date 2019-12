El cost laboral puja el 3,1% a Catalunya el tercer trimestre del 2019

El cost laboral va pujar el 3,1% a Catalunya en el tercer trimestre en comparació del mateix període del 2018 fins a 2.678,68 euros per treballador i mes, segons dades de l'Enquesta de Cost Laboral de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb aquestes dades Catalunya va ser la segona autonomia on més va créixer el cost laboral, darrere d'Aragó, on ho va fer el 3,4%, i es va situar com la quarta comunitat amb un cost laboral per treballador i mes més alt.

El primer lloc l'ocupa el País Basc (3.101,60 euros), el segon Madrid (2.991,24) i el tercer Navarra (2.787,20). La mitjana estatal va ser de 2.553,62 euros. D'altra banda, el cost salarial a Catalunya va ser de 1.962,71 euros per treballador i mes, el 2,7% més interanual. El País Basc (2.298,38), Madrid (2.240,82) i Navarra (2.043,33) van concentrar els costos salarials més elevats, i Extremadura el més baixos (1.513,35).