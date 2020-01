El territori central tanca l'any reduint l'atur per sobre de la mitjana catalana

Les comarques centrals van tancar l'any amb 25.945 persones registrades a l'atur, fet que en suposa 470 menys que a finals de l'any 2018. Aquesta xifra significa el 10% dels 4.783 aturats que ha aconseguit retallar Catalunya en el seu conjunt durant el 2019. En termes percentuals, la Catalunya central ha reduït l'1,78% el nombre de persones registrades a les llistes de l'atur, mig punt més de l'1,22% de la retallada global catalana en el mateix període.

Amb tot, la reducció de l'1,78% és la menor en un any des de l'inici de la crisi, molt per sota del 4,53% del 2018 -que va significar 1.253 aturats menys- ; del 8,77% del 2017 -una reducció absoluta de 2.661 persones-; o de les xifres de dos dígits dels anys 2016 i 2015. El 2013, la retallada va ser del 3,46%, mentre que els anys precedents s'havien tancat amb increments del nombre de persones aturades.

En contrapartida a les dades globals del territori, destaca l'increment de l'atur amb què ha tancat l'any el Bages, l'1,39%, que suposa 132 aturats més aquest desembre que el del 2018. Només l'Alt Urgell (0,51%) i el Solsonès (1,74%) han cobert també el 2019 amb increments del nombre de persones sense feina registrades. A la resta de comarques s'han experimentat descensos, en alguns casos molt significatius, com al Berguedà (-5,34%) i a l'Anoia (-4,88%).

Tanmateix, en termes intermensuals, l'atur es va incrementar a les comarques centrals el 0,12%, mentre queia al conjunt català (-05,3%). En aquest últim mes de l'any, el nombre d'aturats registrats va créixer al Bages (1,24%), fins als 9.606; i al Berguedà (0,45%), fins als 1.789. En canvi, va experimentar un notable descens a la Cerdanya (-9,81%).



Les dades de Catalunya

El Principat ha tancat el 2019 amb 388.124 desocupats, l'1,2% menys que l'any anterior, unes xifres que el Govern valora positivament, tot i que la caiguda de l'atur s'ha moderat, mentre que els sindicats han lamentat l'alta taxa de temporalitat dels contractes signats. Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats s'ha situat en 3.163.605, 38.692 menys que el desembre del 2018 –una caiguda de l'1,21%- i 34.579 menys que el mes anterior, l'1,08% menys.

Segons les dades publicades ahir pel ministeri de Treball, la reducció anual de desocupats a Catalunya ha estat gairebé idèntica a la baixada experimentada en el conjunt de l'Estat, cosa que el conseller de Treball, Chakir el Homrani, va aplaudir ahir. De fet, segons va afegir el conseller, el nombre de desocupats a Catalunya el 2019 suposa «el valor més baix» des del 2017 en un tancament de l'any: «Creiem que són bones dades que demostren la nostra capacitat per reduir l'atur», va afirmar el Homrani.



Un model per consolidar?

No obstant això, el titular de Treball va admetre que Catalunya està moderant la creació d'ocupació respecte als anys anteriors i va alertar que aquesta tendència «no ha de consolidar-se».

Mostra d'això és que Catalunya va tancar el 2018 amb una reducció anual de l'atur del 6% (25.111 aturats) davant de la baixada de només l'1,2% registrada el 2019 (4.783 aturats).

Segons l'informe del ministeri de Treball, el mes de desembre passat es van signar un total de 231.963 contractes a Catalunya, l'11,63% menys que el mes anterior, dels quals 202.929 van ser temporals i la resta (29.034) indefinits. Això suposa que el 87,4% dels contractes signats a Catalunya durant aquest mes van ser temporals: «No és el model que defensem», va dir el conseller de Treball de la Generalitat, que va qualificar de «no raonables» les taxes de temporalitat.

El conseller Homrani va reivindicar un canvi en el marc normatiu del mercat laboral, que segons va afegir passaria per la recuperació de l'autorització administrativa en els Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO), cosa que ja ha reclamat al Govern.



Els afiliats

D'altra banda, el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social es va situar el desembre en 3.459.377, l'1,85% més que fa un any (+62.756) i el 0,10% menys que el mes anterior (-3.551). Del total, 2.903.149 pertanyien al règim general, 550.164 eren autònoms, 6.062 del règim del mar i un al del carbó.

A l'Estat, el nombre d'afiliats es va situar en 19.408.538, el 2,02% d'increment interanual (+384.373) i el 0,16% més que fa un mes (+31.659).



Sexe, edat, sectors

Del total d'aturats a Catalunya, 218.520 eren dones i 169.604 homes. A més, 27.165 eren menors de 25 anys.

Per sectors, el que concentrava més aturats en acabar l'any era el de serveis, amb 281.202, seguit de la indústria (43.575), la construcció (30.682) i l'agricultura (8.182). A més, hi havia 24.483 persones que no tenien treball anterior. En comparació amb el mes anterior, l'atur es va reduir al sector serveis (-2.092), a l'agricultura (-258) i entre els que no tenien feina abans (-687), mentre que va pujar a la construcció (+691) i a la indústria (+288).

A l'Estat, del total d'aturats, 1.328.396 eren homes, el 0,66% menys interanual; i 1.835.209 dones, l'1,60% menys. Per edats, l'atur entre els menors de 25 anys es va reduir en 18.892 respecte al mes anterior (-7,11%), mentre que entre els de 25 anys i més va baixar en 15.687 (-0,53%).

L'atur ha baixat en tretze autonomies, principalment a Andalusia (-16.681), Madrid (-3.799) i el País Valencià (-2.943), mentre que ha pujat a quatre, liderades per Navarra (+782) i La Rioja (+454).



Els sindicats, crítics

La temporalitat va ser ahir un dels aspectes negatius remarcats pels sindicats majoritaris a Catalunya, UGT i CCOO, que en dos comunicats van destacar que aquest tipus de contractacions s'han concentrat en el sector serveis. Segons CCOO, «continua l'abús de la contractació temporal en detriment de la indefinida», fet que per al sindicat «comporta un augment de la precarització de les condicions de treball de la població treballadora».

Per la seva banda, UGT sosté que tot i la reducció de l'atur el 2019 a Catalunya «estem lluny de la situació anterior a la crisi» ja que, en comparació al 2007, encara hi ha 122.335 catalans més en situació d'atur.

Davant aquest escenari de «terciarització i precarització de l'ocupació», els dos sindicats esgrimeixen les seves prioritats, entre les quals es troben la derogació de les reformes laborals, l'impuls de polítiques actives d'ocupació i la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

La patronal Pimec també va valorar l'atur a Catalunya i va destacar que en termes interanuals tots els sectors econòmics han reduït la seva xifra d'atur: -5,8% a l'agricultura; -5,5% en la construcció; -2% en la indústria i -0,2% en els serveis. Amb un creixement de l'economia catalana que la patronal ha xifrat en aproximadament un 2%, Pimec valora positivament la baixada de l'atur el 2019 i l'augment de l'afiliació, i considera que «el 2020 es presenta amb bones perspectives».