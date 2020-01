Luca de Meo deixa la presidència de Seat després d'un any de vendes rècord

L'italià Luca de Meo deixa la presidència de Seat, segons va avançar ahir el diari ARA i va poder confirmar l'ACN de fonts de l'empresa automobilística. Seat ha tancat el 2019 amb un rècord de vendes, amb més de 542.800 vehicles venuts fins al novembre a tot el món i amb un increment del 10,3% respecte al mateix període de l'any anterior.

A l'Estat espanyol, la compa-nyia ha venut 119.982 vehicles el 2019, el 4,3% més que l'any anterior. Segons mitjans francesos, el directiu hauria deixat Seat per convertir-se en el director general de Renault i liderar l'aliança de la companyia amb Nissan i Mitsubishi d'aquí a dos anys. El vicepresident de Finances de Seat, Carsten Isensee, assumirà les funcions de president de la companyia de manera interina.

L'empresa va assegurar que De Meo «ha deixat l'empresa a petició pròpia i de mutu acord» amb el Grup Volkswagen. El directiu va entrar a Seat com a president el 2015, després d'haver treballat a Audi, Toyota, Fiat o el mateix Renault, entre altres companyies.

El novembre del 2019, el fins ara president de Seat va rebre la Medalla d'Honor a l'empresari de l'any, atorgada per Foment del Treball, com a reconeixement del lideratge de la companyia en un moment en què el sector de l'automoció està en plena transformació digital.

De fet, sota la presidència de De Meo, l'empresa automobilística ha anunciat el llançament de sis nous models de vehicles elèctrics i híbrids endollables fins al 2021. Entre aquests es troba la versió elèctrica del Seat Mii i el Seat el-Born.

A més, De Meo també ha impulsat el desenvolupament de la primera plataforma per a vehicles elèctrics, en col·laboració amb Volkswagen. La nau s'instal·larà a Martorell i s'hi crearan models per sota els 20.000 euros.

L'empresa automobilística ha anunciat també la creació d'una nova unitat de negoci basada amb la mobilitat urbana. Dins d'aquesta vertical, ha presentat la seva primera motocicleta, totalment elèctrica.

Una altra de les característiques de la presidència de De Meo ha estat l'aposta per Catalunya. Els noms de Seat Tarraco o Seat el-Born són una mostra de l'aposta de l'empresa pel territori, que per primera vegada tria noms de localitzacions catalanes per als seus models.

De Meo també va resistir a les «pressions» rebudes després de l'1-O perquè la companyia canviés de lloc la seva seu social, segons va confirmar el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero. En declaracions durant l'acte anual de presentació de resultats, De Meo va assegurar que l'empresa mantindria la seu a Catalunya «mentre el debat polític no afecti la seva activitat».

En els últims mesos de presidència, De Meo ha hagut de fer front a l'incendi del seu proveïdor Faurecia, que va provocar una aturada en la producció. Davant aquesta situació, la direcció va plantejar la possibilitat d'aplicar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) temporal, que hauria afectat 6.600 persones.