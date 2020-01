El CFP comença la setmana vinent l'últim curs d'aquesta temporada

El Centre de Formació Pràctica començarà la setmana vinent l'últim dels cursos de formació ocupacional d'aquesta temporada, un de mecanització per arrencament de ferritja, que permet als alumnes obtenir un certificat de professionalitat de nivell 2. El curs té una durada de 550 hores lectives i 80 de pràctiques en empreses i està adreçat principalment a persones en situació d'atur, tot i que també poden fer-lo persones ocupades. Es tracta d'una formació amb uns nivells molt alts d'inserció laboral entre els alumnes que la cursen, ja que es tracta d'un perfil professional molt sol·licitat per les empreses. Al llarg del curs, els alumnes aprenen a dur a terme els processos de mecanització per arrencament de ferritja, a controlar els productes obtinguts i a responsabilitzar-se del manteniment de primer nivell de les màquines i els equips amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. El curs s'impartirà en horari de tarda a les instal·lacions del CFP, al Palau Firal de Manresa, i de l'institut Lacetània, a l'avinguda de les Bases.