ICL acabarà a l'octubre la rampa minera de Súria després d'invertir-hi 100 milions

ICL va anunciar ahir que a l'octubre acabarà la rampa d'extracció de mineral de la mina de Cabanasses de Súria, i va revelar que la rampa, una de les claus de volta del projecte industrial Phoenix, de 5 quilòmetres de longitud, ha costat uns 100 milions d'euros.

Així ho van precisar als periodistes el conseller delegat d'ICL, Raviv Zoller, i el president d'ICL Iberia, Carles Aleman, que van recordar que, quan estigui plenament operativa, la rampa d'extracció de mineral permetrà doblar la producció de la mina de Súria i passar de 500.000 a 1 milió de tones de potassa a l'any. El pla de la multinacional és aconseguir a mitjà termini elevar la producció fins a 1,3 milions i fins i tot fins a 1,5 milions de tones de potassa a l'any a Súria.

ICL va començar a perforar aquesta rampa l'octubre del 2012, i havia d'estar acabada al final del 2014. Es tracta d'un projecte de gran complexitat tècnica, atès que la rampa, la més llarga d'aquest tipus a tot l'Estat, es farà servir per transportar potassa i sal des de l'interior de la mina –a uns 900 metres de profunditat– fins a l'exterior.



77 milions al Port de Barcelona

La multinacional va organitzar ahir un acte al Port de Barcelona per presentar la seva nova terminal, que estarà operativa «a la primavera», després d'una inversió de 77 milions d'euros, segons va precisar als periodistes el director de les obres, Iván Nogales. La posada en marxa de la terminal portuària i de la rampa de Cabanasses són dos dels eixos centrals del pla Phoenix, valorat en uns 400 milions d'inversió.

Zoller va explicar que el gruix de les inversions d'aquest pla s'ha completat, però que hi seguirà havent inversions en aspectes com innovació i eficiència mediambiental, entre d'altres.

Pel que fa a la nova terminal portuària, la presentació de la qual va aplegar nombroses autoritats, disposa de 80.500 metres quadrats i tindrà una capacitat de càrrega anual de vaixells de 4 milions de tones.

ICL ja té actualment una terminal al Port de Barcelona, però el 2013 va anunciar que en construiria una de nova per donar sortida a tota la sal i la potassa que s'extreu de les mines que explota al Bages.

Aquesta nova terminal, que ja està en període de proves, implica que es reduirà «substancialment» el nombre de camions carregats de sal i de potassa que circulen actualment per les carreteres del Bages, que ara són uns 70 o 80 al dia.

La sal extreta de les mines del Bages, que ara es deriva als ports de Vilanova i la Geltrú i Tarragona, es canalitzarà a partir d'ara des del Port de Barcelona per a la seva exportació a altres països. Per emmagatzemar tota la potassa que arribarà del Bages, ICL ha construït un magatzem amb capacitat per a 120.000 tones, i un de sal, en aquest cas de 100.000 tones.

La presidenta del Port, Mercè Conesa, va destacar la important inversió feta per ICL a Barcelona i va recordar que el Port de Barcelona també ha fet les inversions necessàries per ampliar el calat del moll Álvarez de la Campa, on és la terminal, fins als 14 metres.

El president d'ICL Iberia, Carles Aleman, va destacar l'aposta de la companyia per Catalunya tot i les «incerteses» dels últims anys, i va afegir que la multinacional serà «capaç de produir sal i potassa sense llençar més sal a les muntanyes».

Per la seva banda, tant el secretari general d'Indústria del Govern, Raül Blanco, com el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, van agrair el compromís inversor d'ICL amb Barcelona i amb la comarca del Bages. Calvet va substituir en l'acte el president Quim Torra, que no va poder-hi acudir perquè va encapçalar una reunió de coordinació pel temporal.

L'expresident català Artur Mas, els exconsellers Lluís Recoder i Ferran Mascarell, l'exdirigent de CDC David Madí, el president d'Ercros, Antoni Zabalza, i el tinent d'alcalde de Barcelona Albert Batlle van ser algunes de les personalitats que van assistir a l'acte de presentació.