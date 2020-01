Els treballadors de les empreses químiques de Tarragona faran vaga el proper 19 de febrer per reclamar més seguretat a la feina i de cara a la ciutadania, arran de l'explosió a IQOXE. Els dos sindicats majoritaris als polígons industrials, UGT i CCOO, han impulsat l'aturada i n'han registrat la convocatòria aquest dimarts a la seu del departament de Treball a Tarragona. La vaga durarà 24 hores i a la tarda hi ha prevista una manifestació, que també estarà oberta a la ciutadania. Els representants dels treballadors apunten a les companyies però també a l'administració, a qui reclamen més inspectors de treball i una millora dels protocols d'avís a la població en casos d'emergències químiques.

L'aturada s'iniciarà el 19 de febrer a les sis del matí i durarà 24 hores. Servirà per "fer un toc d'atenció a les empreses i a l'administració", ha dit Àngel Clua, secretari general d'UGT-FICA a Tarragona. Clua ha recordat que en el funcionament d'algunes empreses hi ha "deficiències que feia temps que denunciàvem i que no s'han corregit".

El secretari general de CCOO Indústria a Tarragona, José Martín, ha afirmat que volen "mesures concretes en matèria de seguretat, tant laboral com ciutadana" i poder tenir participació en el disseny d'aquestes accions. Això inclou una millora de la situació dels comitès d'empresa i a nivell ciutadà participar en la revisió dels plans d'emergència, juntament amb les administracions, les companyies i les associacions de veïns. Segons han explicat, l'objectiu final de la vaga és que no es torni a produir cap altre accident com el d'IQOXE. A la vaga hi ha convocats 11.000 treballadors del polígon petroquímic tarragoní. D'aquests, un 60% són d'empreses principals i un 40% d'empreses auxiliars.

A IQOXE s'hi torna a treballar

Martín ha explicat que IQOXE torna a estar en funcionament. Això sí, no s'hi produeix. Els treballadors estan fent tasques de neteja de la zona afectada per la deflagració i buidant dipòsits, entre altres. "Tenen pressa per tornar a l'activitat normal", ha revelat el dirigent sindical en referència a la companyia. Aquest retorn a la feina s'ha produït després que el departament de Treball aturés una primera posada en marxa perquè IQOXE no havia fet un nou pla de riscos laborals. Una opinió que era compartida amb els sindicats.

Martín ha estat crític amb la direcció de la companyia i ha apuntat que han "hagut de reconduir la manera de procedir de l'empresa". "Tenim seriosos problemes amb aquesta direcció, s'hi ha d'estar al damunt i se'ls ha de pilotar. No han fet autocrítica", ha assegurat. De tota manera ha reconegut que "l'empresa ha tingut una mica de prepotència, però això ha millorat". Tanmateix ha indicat que caldrà veure el comportament "en el dia a dia". "La intenció dels treballadors és que es torni a la normalitat el més aviat possible, però amb totes les mesures de seguretat establertes", ha exposat.