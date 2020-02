Els empresaris del Berguedà i la patronal del metall estrenyen llaços

El president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Josep Maria Serarols, i el president de la Unió Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Xavier Per-ramon, han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de promoure la relació entre ambdues institucions amb la voluntat de defensar els interessos empresarials de les companyies integrades en totes dues entitats. Es pretén així fomentar la prestació de serveis a les empreses dels respectius àmbits territorials.

D'aquesta manera, s'amplia l'oferta de serveis per a les empreses industrials associades a l'ACEB, que gaudiran de diferents recursos per impulsar la seva competitivitat, destaquen les dues entitats.

El president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, va assenyalar la rellevància de l'acord per a l'associació i per a les empreses del Berguedà: «Des del principi, la nostra filosofia ha estat la de perseguir la millora de la competitivitat territorial. Això significa aportar un valor afegit a les empreses i dotar-les de més recursos perquè ofereixin més possibilitat a la comarca». Serarols reivindica que el Berguedà s'ha d'integrar en l'activitat de la Catalunya Central: «Som de la Catalunya Central i volem ser-hi amb totes les conseqüències, no volem formar part d'una Catalu-nya de pas».

El conveni també preveu la col·laboració en el desenvolupament d'accions de formació contínua de treballadors. D'aquesta manera, l'ACEB es convertirà en un centre formatiu reconegut per la patronal del metall on s'impartiran cursos adreçats al sector industrial i del metall. Una mostra d'això és el curs de Sistema SMED i Metodologia 5S adreçat a comandaments intermedis, tècnics, operaris i a tot el personal de l'organització que hagi de participar de manera activa a les activitats de millora contínua, que s'impartirà els dies 14, 21 i 28 de febrer a l'ACEB.

La Unió Metal·lúrgica de la Catalunya Central aplega un total de 91 empreses amb més de 4.500 treballadors i una facturació conjunta de més de 1.000 milions d'euros.