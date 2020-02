La Cambra de Barcelona manté la previsió de creixement de l'1,7% el 2020

La Cambra de Comerç de Barcelona ha mantingut la previsió de creixement de l'economia catalana per al 2020 en l'1,7%, mentre que ha pujat a l'alça la del 2019, que ha passat de l'1,9% al 2%, per la revisió de la sèrie de l'Idescat.

Ho van explicar ahir en roda de premsa el president de la cambra, Joan Canadell, i el director del Gabinet d'Estudis de la corporació, Joan Ramon Rovira. Aquests càlculs es van fer abans que arribés el coronavirus i no inclouen el possible efecte que pot tenir en l'evolució del PIB català, que Rovira remarca que, si afecta, serà a través de l'economia mundial. Amb una previsió de l'1,7% per a aquest any, la corporació avisa que l'economia catalana manté un camí de creixement estable, però amb unes taxes més modestes que en els anys anteriors.

El consum i la inversió han permès mantenir el creixement del PIB al 2% durant l'any passat, dels quals s'espera un menor dinamisme el 2020.